بكلمات جديدة.. علي ربيع يغني "أغلى من الياقوت" في مسرح مصر (فيديو)

نشر الفنان علي ربيع، نجم"مسرح مصر" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام" فيديو قصير كوميدي من عرضه المسرحي المباشر، حيث قدم في الفيديو أغنية"أغلي من الياقوت" للفنان أحمد مكي، ولكن بكلمات جديدة.





وكتب علي، علي الفيديو:"من عرض مركز شباب القلب عبد الحي الموسم السادس كله علي شاهد بلس الان أغلي من الياقوت".





وإنهالت التعليقات من قبل الجمهور علي الفيديو معجبين بالكلمات الجديدة للأغنية.





ونشر الفنان علي ربيع مؤخرا صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" خلال وجوده بإحدى القرى السياحية لقضاء الإجازة.





وظهر علي ربيع وهو جالس على أحد الشواطئ، ولاقت صورة علي ربيع إعجاب كثيرين من متابعيه.





وأثارت ندى محمود، زوجة الفنان الشاب علي ربيع، حالة من الجدل بعد أن نشرت على حسابها بموقع "إنستجرام" منشورا أعلنت فيه طردها من منزل الزوجية رفقة ابنتهما الوحيدة، وكتبت ندى في منشورها: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك شكرًا يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك".

وعلقت" ندى" على الصورة : "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثيرًا سلبيًا في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقى الخصوم، ويوم القيامة نلتقي أمام الله، إليك فوضت أمرى يا الله، وأنت خير وكيل"، كما كتبت ندى عبر خاصية الإستوري: "لو الأكونت بتاعي اتقفل إنتوا عارفين مين اللي قفله".





يذكر أن "أغلي من الياقوت" أغنية الفنان أحمد مكي، وهي من كلمات أحمد مكي، وألحان وتوزيع شادي السعيد، والكليب إخراج أحمد مكي.





وقد كشف الفنان أحمد مكي، لأول مرة سرًا حزينًا وراء أغنيته "أغلى من الياقوت" إلى أنه عانى في طفولته من مشاكل بسبب التفكك الأسري.





ولفت "مكي"، مؤخرا خلال حوار له مع برنامج "The Insider بالعربي" أن الأغنية بمثابة وصية لابنه حتى لا يعاني هو الآخر مثلما عانى في طفولته.





أكد الفنان أحمد مكي، أن عشقه لموسيقى الراب بدأ من المصداقية الشديدة التي يراها في هذا الفن، لافتا إلى أنه أصبح مستواه رديء حاليا بما فيه الأغاني العالمية.





وأضاف "مكي" خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC"، أن أغنية "أغلى من الياقوت" تحكي تجربة حقيقية، مشيرا إلى أن أغاني الراب في الماضي كانت تضمن رسائل حقيقية.





كما كشفت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مكان تصوير فيديو كليب النجم أحمد مكي، بعنوان "أغلى من الياقوت"، والذي طرحه مؤخراً عبر موقع "يوتيوب".





ونشرت الصفحة منشوراً جاء به: "اسئلة كتير جدا جتلنا انهاردة عن المكان اللى صور فيه احمد مكى الكليب الجديد بتاعه".





وأضافت: "الجمال اللى فى الصور ده كله فى الفيوم وسهلة اوى ساعه ونص من القاهرة، التصوير كان عند بحيرة قارون والبحيرة المسحورة".