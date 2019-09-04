تركيا تدرس إمكانية الاستحواذ على Su-57
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:58 م
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قال "ديمتري شوجاييف" رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني اليوم الأربعاء أن تركيا لم توجه إلى روسيا طلبًا رسميًا بعد بخصوص شراء طائرات سوخوي -57، ولكن المشاورات جارية بالفعل حول هذه القضية.
وقال لوسائل الإعلام: "لم تكن هناك طلبات للحصول على سوخوي -57 بعد، لذلك من السابق لأوانه التكهن بشأن أي محادثات ملموسة".
وأضاف في الوقت نفسه أن "المشاورات جارية بالفعل بشأن سوخوي -57، وسوخري - 35 ".
وبدأت التكهنات حول ما إذا كانت تركيا قد تفكر في شراء طائرات مقاتلة روسية عالية في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو في 27 أغسطس.
وأثناء زيارته لمعرض الفضاء الدولي MAKS-2019 بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى أردوغان اهتمامًا بطائرات سوخوي القتالية.
وفي 17 يوليو، أعلن البيت الأبيض في بيان مكتوب أن قرار تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 جعل مشاركتها الإضافية في إنشاء طائرات قاذفة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35 الأمريكية مستحيلة.
و كان لدى أنقرة خطط لشراء 100 طائرة وتصنع جزءًا من المعدات ومركبات الطيران ومكونات جسم الطائرة لتلك الطائرة.
جدير بالذكر أن ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في فلاديفوستوك يومي 4 و6 سبتمبر.
وقال لوسائل الإعلام: "لم تكن هناك طلبات للحصول على سوخوي -57 بعد، لذلك من السابق لأوانه التكهن بشأن أي محادثات ملموسة".
وأضاف في الوقت نفسه أن "المشاورات جارية بالفعل بشأن سوخوي -57، وسوخري - 35 ".
وبدأت التكهنات حول ما إذا كانت تركيا قد تفكر في شراء طائرات مقاتلة روسية عالية في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو في 27 أغسطس.
وأثناء زيارته لمعرض الفضاء الدولي MAKS-2019 بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى أردوغان اهتمامًا بطائرات سوخوي القتالية.
وفي 17 يوليو، أعلن البيت الأبيض في بيان مكتوب أن قرار تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 جعل مشاركتها الإضافية في إنشاء طائرات قاذفة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35 الأمريكية مستحيلة.
و كان لدى أنقرة خطط لشراء 100 طائرة وتصنع جزءًا من المعدات ومركبات الطيران ومكونات جسم الطائرة لتلك الطائرة.
جدير بالذكر أن ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في فلاديفوستوك يومي 4 و6 سبتمبر.
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