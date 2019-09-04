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نجم ريال مدريد يُهاجم زيدان بسبب مركزه

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:49 م
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نجم ريال مدريد يُهاجم زيدان بسبب مركزه
زيدان
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علاء خليف
 
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يبدو أن البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني ليس سعيدًا في مركزه الجديد في الجهة اليمني الذي يضعه فيه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الاسبانية أن فينسيوس جونيور يريد تغيير مركزه مع ريال مدريد واللعب في الجهة اليسري.

وقال "جونيور" في تصريحات للصحيفة الاسبانية: "انا أتأقلم مع مركزي الجديد ولكن في الجهة اليمنى أنا أواجه صعوبات في هذا المركز".

وأضاف "فينيسيوس" :"بالنسبة للذين يلعبون بالقدم اليمنى مثلي نحن نفضل اللعب في مركز الجناح الايسر مثل هازارد".

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