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اليوم.. محاكمة 27 متهما فى أكبر قضية "اتجار بالعملات الأجنية"

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:54 ص
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اليوم.. محاكمة 27 متهما فى أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنية
محاكمة
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مـروة هيـكل
 
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تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهما محبوسا فى اكبر قضية بالاتجار فى العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الاماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي.

  وجاءت طلبات الدفاع خلال الجلسة السابقة الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع شهادة الشاهد الأول ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات وضم دفتر أحوال هيئة الرقابة وضم أحراز المضبوطات وصرحت المحكمة للحاضرين من هيئة الدفاع عن المتهمين عنهم استخراج الشهادات والإفادات الثابتة بمحضر الجلسة.

وكانت هيئة الرقابة الدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلي محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

للاطلاع على تحقيقات النيابة اضغط هنا
 
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