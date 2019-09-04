الشرطة تلقي القبض على المطربة بوسي بسبب شيكات بدون رصيد

ألقت قوات الأمن القبض على المطربة الشعبية بوسي بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

القبض على بوسي تم فى منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كانت محكمة جنح الهرم أصدرت حكماً غيابيا بحق ​الفنانة بوسي​ يدينها رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا الأمر الذي دفع بفريقها القانوني التحرك لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.





ويأتي هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها.





يشار إلى أن بوسي كان صدر ضدّها حكماً بالحبس 7 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح طليقها قيمتها 30 مليون جنيه وطعنت بوسي بالحكم وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.



