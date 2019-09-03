أحمد إبراهيم يحتضن ابنته: " ياسمرة ياليلى" (صورة)
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:55 م
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الفجر الفني
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أبرز الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام مدى حبه لـ ابنته الصغيرة ليلى، عن طريق نشر صورة له معها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
بدا أحمد إبراهيم، في الصورة كعاشق يحتضن محبوبته الصغيرة، وهو ما جعله يعلق على الصورة: قائلًا: "موتنى العشق ومش فارق ليل ولانهار ياسمرة ياليلى".
يذكر أن أحمد إبراهيم، أثار جدلا واسعا بعد إعلانه الزواج من الفنانة أنغام، إذ دفع ذلك الزوجة طلب الطلاق منه،
وتسببت هذه الزيجة فى قطع العلاقات بين أنغام وأصالة التي كانت إحدى الصديقات المقربات، حيث تربط أصالة وزوجة أحمد إبراهيم الأولى صلة قرابة وهو الأمر الذى رأته أصالة نوعا من الخيانة من جانب أنغام.
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