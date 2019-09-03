تعرف على أبرز 5 صفقات أبرمها ريال مدريد في الساعات الأخيرة من الميركاتو

مع انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية لعام 2019 ، فإن نادي ريال مدريد الإسباني، كان النادي الأكثر إنفاقاً من بين أندية الدوري الإسباني في الميركاتو الصيفي، حيث أنفق النادي الملكي مبلغ 298 مليون يورو على تعاقداته الجديدة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز 5 تحركات لريال مدريد في الساعات الأخيرة من السوق، على النحو التالي:





"رونالدو".. الجالاكتيكو الذي وقع قبل نهاية السوق:

لن ينسى الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو ما حدث في صيف عام 2002. وافق إنتر ميلان على بيع المهاجم البرازيلي لريال مدريد قبل ساعة واحدة من إغلاق السوق. خفض الإنتر سعره في اللحظة الأخيرة ووقع فلورنتينو مقابل رقم يقارب 45 مليون يورو.



