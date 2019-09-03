تعرف على أبرز 5 صفقات أبرمها ريال مدريد في الساعات الأخيرة من الميركاتو
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:24 م
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عمر عبدالعزيز
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مع انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية لعام 2019 ، فإن نادي ريال مدريد الإسباني، كان النادي الأكثر إنفاقاً من بين أندية الدوري الإسباني في الميركاتو الصيفي، حيث أنفق النادي الملكي مبلغ 298 مليون يورو على تعاقداته الجديدة.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز 5 تحركات لريال مدريد في الساعات الأخيرة من السوق، على النحو التالي:
"رونالدو".. الجالاكتيكو الذي وقع قبل نهاية السوق:
لن ينسى الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو ما حدث في صيف عام 2002. وافق إنتر ميلان على بيع المهاجم البرازيلي لريال مدريد قبل ساعة واحدة من إغلاق السوق. خفض الإنتر سعره في اللحظة الأخيرة ووقع فلورنتينو مقابل رقم يقارب 45 مليون يورو.
"سيرجيو راموس".. الصفقة التي قدمت أكثر مما هو متوقع :
في 31 أغسطس 2005، وقع سيرجيو راموس لريال مدريد وأصبح أول توقيع إسباني تحت إدارة فلورنتينو بيريز، وكلفت صفقة راموس ما يقارب من 25 إلى 27 مليون يورو، وأصبح هذه الصفقة واحدة من أهم الصفقات حتى الآن.
ديل نيدو رئيس نادي إشبيلية لم يكن يرغب في السماح له بمغادرة النادي، لكن وافق على ذلك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.
"روبينهو".. يجد مخرج إلى السيتي :
في سوق الانتقالات لعام 2008، أراد البرازيلي إجبار ريال مدريد بيعه في كل الأوقات. عندما كان كل شيء يشير إلى أنه من الغير مجدي إبقاءه، وفي ظل تبقي ساعة من نهاية السوق، ريال مدريد وافق على بيعه. مانشستر سيتي دفع 42 مليون لشراءه من ريال مدريد.
وبرر رامون كالديرون رئيس ريال مدريد آنذاك أن اللاعب نفسه أراد الرحيل وقال: "إذا كان اللاعب غير سعيد، فلا يجب أن يبقى في فريق لا يريد أن يكون فيه".
"جاريث بيل".. اليوم الذي أفرج ليفي عنه :
توقيع بيل لريال مدريد كان الأكثر تعقيداً لأن ليفي رئيس توتنهام لم يضع أي نوع من التسهيلات لبيعه إلى مدريد. النادي الأبيض أنفق 91 مليون يورو من أجل شراءه من توتنهام. عملية بيل هي مثال آخر على أنه قبل إغلاق السوق، فكل شيء ممكن.
"مايكل إيسيان".. الصفقة التي خذلت المتوقعين :
وصل اللاعب الغاني في اللحظة الأخيرة قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية لعام 2012. جاء اللاعب على سبيل الإعارة من تشيلسي وكان المدرب مورينهو قد طلب اللاعب بشكل صريح. في نهاية الموسم عاد إلى تشيلسي، مثل مورينهو.
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