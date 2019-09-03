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"التحالف" يعلن اعتراض طائرة حوثية باتجاه خميس مشيط

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:28 م
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التحالف يعلن اعتراض طائرة حوثية باتجاه خميس مشيط
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الفجر السعودي
 
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أعلن المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المناطق المدنية بخميس مشيط في السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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