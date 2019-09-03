هاجر الشرنوبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها



يذكر أن هاجر يعرض لها حالياً مسرحية "حمام الست"، وتعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية وهي مأخوذة عن نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، والعرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذي يقع في مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية.





وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.



مسرحية "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرح بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.



ويشار إلى أنها تشارك حاليا في مسلسل "بلا دليل" والمسلسل بطولة خالد سليم، درة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، بالإضافة إلى عمر الشناوى، وإسلام جمال، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وجمال عبد الناصر وأشرف زكى وأنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار وشادى جميل، وباقة من النجوم، والعمل قصة وسيناريو وحوار انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.



جدير بالذكر أن هاجر شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" وقامت بتجسيد دور صدفة وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، محمد عز، حنان مطاوع، كرم جابر، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.



وشد شاركت مؤخرا فى فيلم قهوة بورصة مصر والفيلم من إخراج أحمد نور، وتأليف غادة حنفي وعلاء مرسي، ومن بطولة حسن حسني، ولطفي لبيب، ورانيا محمود ياسين، وريكو، وعلاء مرسي، وصلاح عبد الله، ومصطفي قمر، ومحمد لطفي.









نشرت الفنانة هاجر الشرنوبي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على "الإنستجرام"، ظهرت فيها وهي على شاطئ البحر بالإسكندرية ةترتدي فستانا باللون الأحمر، دون ميك أب، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.