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غدا.. الحكومة تناقش عددا من الملفات الشائكة خلال الاجتماع الأسبوعي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:55 م
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غدا.. الحكومة تناقش عددا من الملفات الشائكة خلال الاجتماع الأسبوعي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع  عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة  أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يعقد اجتماعا هاما ويصدر توجيهات عاجلة

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المزيد عن: مجلس الوزراء السلع الغذائية للمواطنين الدكتور مصطفى مدبولى الخطط الاستثمارية اجتماع الحكومة الأسبوعي
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