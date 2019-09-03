لو مكانك بعيد عن الجامعة.. كل مالاتعرفه عن الجامعة المصرية للتعليم الإليكتروني

نشأت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2008 كأول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم الإلكتروني في تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى جودة، بأسعار مناسبة، وتعمل على إمداد سوق العمل بعناصر لها مهارات عالية وتتعامل مع التكنولوجيات العالية وعلى دراية بأحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التخصص.









وتعتبر الجامعة الإلكترونية هي الجامعة الوحيدة في مصر التي استطاعت أن تحرر منتسبيها من الطلاب من عامل المكان والزمان، مع الاحتفاظ بالتواصل والتفاعل بين الأساتذة والطلاب من خلال توفير الجامعة لفرص تعليمية مرنة معتمدة علي أدوات التعلم الإلكتروني والتعلم الذاتي، بمناهج تتسم بالمعاصرة والحداثة والفائدة.





واستطاعت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية ، بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الذين أنهوا دراستهم بمرحلة البكالوريوس والماجستير من فروع الجامعة بجامعات ـ عين شمس، وأسيوط - بواقع 91 طالبا بكلية الحاسبات والمعلومات و82 من طلبة إدارة العمال و31 دبلوم وماجستير.









لجامعة الإلكترونية استطاعت تحقيق التنوع من خلال برامجها الدراسة وكلياتها المختلفة سواء كلية الحاسبات أو إدارة الاعمال أو الدراسات التربوية، واعتماد نوع جديد من التعليم المعتمد علي أحدث وسائل التكنولوجيا والاتصالات وعلوم المستقبل المطبق في أرقى جامعات العالم، بتعليم يجمع بين الحضور المباشر والتعليم عن بعد، لافتا إلى أن الجامعة بدأت تتجه نحو الأفضل والتنافس خصوصًا في السنوات الأخيرة التي يشهد فيها العالم نهضة تكنولوجية في مختلف المجالات.





تعمل الجامعة الإلكترونية بالتعليم من خلال وسائل تقنية حديثة أسهمت في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية إلى جانب دراستهم لمناهج أكاديمية عالمية، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد عقد شراكات مع عدد من الهيئات والجامعات العالمية للاستفادة من تجاربها العلمية المتقدمة وتوطينها في مصر من خلال الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.





ونقدم لكم كل الاسئلة التي تحتاج للإجابة بخصوص الجامعة الالكترونية





ماهى فئات الدارسين المستهدفة فى الجامعة؟

حاملى شهادات الثانوية العامة ومايعادلها

خريجى الجامعات الراغبين فى الحصول على مؤهل اضافى فى تخصص آخر

العاملين فى الوحدات الانتاجية والخدمية غير المتفرغين للدارسة والراغبين فى الحصول على شهادة جامعية

راغبى الدراسة الجامعية الذين لا توجد جامعات قريبة من محال سكنهم أو عملهم

الراغبين فى الحصول على شهادات الدراسات العليا المتخصصة فى التعلم الالكترونى





هل للجامعة مكان محدد؟

المقر الرئيسى للجامعة فى 33 شـ المساحة – الدقى – الجيزة – جمهورية مصر العربية. وهو مقر مؤقت لحين استكمال أعمال بناء الحرم الرئيسى الدائم للجامعة فى مدينة بدر.





وللجامعة 3 مراكز دراسية فى المدن التالية:

القاهرة: جامعة عين شمس- كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – الدور الثانى – 0233318447

طنطا: ش الجيش - جامعة طنطا – المجمع الطبى – المبنى الادارى – الدور الثالث – 0233318448

أسيوط: جامعة أسيوط – برج الامتحانات – الدور الثانى - 0233318449

يمكن تسليم أوراقك الى الجامعة أو فى أقرب مركز دراسى. أو إرسال أحد أقاربك لينوب عنك على أن تحضر شخصياً لمقابلة اللجنة في الموعد المحدد لذلك.









ماهي طريقة الدراسة المستخدمة في الجامعة؟

النموذج الدراسى المستخدم فى الجامعة هو نظام التعلم عن بعد باستخدام تقنيات التعلم الالكترونى ، تتم لقاءات عن طريق مؤتمرات الفيديو يشرح فيها أستاذ المادة الموضوعات الخاصة بالمقرر ، يوازى ذلك توافر كل العناصر المساعدة والمساندة للتعلم من محاضرات مصورة ومواد للقراءة والتعلم ومناقشات عن طريق منتديات المناقشة البنائية،كل ذلك داخل بيئة التعلم الالكترونى للجامعة دون الحاجة للحضورللجامعة بشكل منتظم أو يومى .





ماهو نظام التقويم الأكاديمى للجامعة؟

ينقسم العام الجامعى الى 3 فصول دراسية:





الفص الدراسى الأول (سبتمبر – يناير)





الفصل الدراسى الثانى (فبرلير – يونيه)





الفصل الدراسى الثالث (يولية – منتصف أغسطس)









ماهى شروط القبول والتسجيل بالجامعة؟

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية أو مايعادلها

يمكن للمتقدمين الجدد التسجيل فى الفصل الدراسى الأول (سبتمبر) أو الفصل الدراسى الثانى (يناير)

تقبل الجامعة الطلاب المحولين اليها من الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية فيمن يتوافر فيهم شروط القبول بالجامعة ويتم اعفائهم من بعض أو كل المقررات التى سبق لهم دراستها حسبما يقرر مجلس الجامعة

ينبغى للمتقدم اجتياز امتحان تحديد مستوى فى اللغة الانجليزية.









ما الذي يميز الجامعة عن الجامعات الحكومية الأخرى علماَ بأن مصروفاتها أعلى ؟

الميزة الكبرى للجامعة المصرية للتعلم الالكترونى هى المرونة وحرية الدراسة فى أى وقت وفى أى مكان بما يتناسب وظروف عملك وحياتك الشخصية ، هذا النظام المرن غير متوفر فى أى مكان آخر بالنسبة لتخصص التعلم الالكترونى.









ماهي التخصصات الدراسية المطروحة في الجامعة ؟

يوجد بالجامعة حالياً أربعة برامج دراسية ، اثنان منها للحصول على البكالوريوس، وذلك في تخصص تكنولوجيا المعلومات ، وتخصص إدارة الأعمال ( شعبة إدارة أعمال، وشعبة تسويق) . والبرنامج الثالث هو برنامج الدراسات العليا فى التعلم الالكترونى والذى يؤهل للحصول على درجات الدبلوم والماجيستير والدكتوراة فى التربية (تخصص التعلم الالكترونى). أما البرنامج الرابع فهو الماجيستير والدكتوراه فى ادارة الأعمال MIBA بالشراكة مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية بفرنسا ESLASCA وذلك فى تخصصات (الادارة العالمية – التسويق الدولى – التمويل الدولى)









هل الالتحاق بالجامعة يعني أنني اصبحت طالباً ويجب على التفرغ والتوقف عن العمل؟

توفر الجامعة نموذجاً تعليمياً مرناً صمم خصيصاً ليناسب من لا يتوافر لديهم الوقت الكافي لأسلوب التعليم التقليدي. الالتحاق بالجامعة سيمكنك من الدراسة بشكل سهل ومرن دون الإخلال بواجباتك الحياتية اليومية حيث تتوافر لديك المرونة –إلى حدٍ كبير- لتحديد وقت الدراسة المناسب دون التقيد بمواعيد حضور ومحاضرات، ويتم ذلك عن خلال بيئة الجامعة الالكترونية التى تحتوى على كل متطلبات الدراسة فى مكان واحد دون الحاجة للتواجد في قاعات الدراسة.









هل هناك مناهج معينة ألتزم بدراستها ومتابعة موادها مع الأستاذ؟