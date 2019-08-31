الدفاع الأمريكية تؤكد قصف موقع للقاعدة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها قصفت موقعاً لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا السبت.

وكان القيادي في تنظيم القاعدة، والذي يصنف على أنه أمير التنظيم في عدن عادل موفجة الحسني، هدد ليل الخميس عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، أن قوات التحالف العربي والأجهزة الأمنية، هدفاً استراتيجياً لهجمات التنظيم الإرهابي، حسبما ذكر موقع 24.





قال رجل الدين الأسترالي من أصول إيرانية محمد توحيدي، أن وسائل الإعلام الرسمية ووكالات الأنباء في قطر تتولى الدفاع بصورة مباشرة عن النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، وتقوم بالترويج لها .





وأكد توحيدي أن هذا الأمر مثير للقلق بالنسبة للكثير من الأمريكيين، لأنهم يتساءلون حائرين لماذا تشعر دولة أجنبية بالحاجة إلى حماية مصالح نائبة أمريكية بهذا الأسلوب العدواني.





وأضاف توحيدي، "أن وسائل الإعلام القطرية لديها سجل حافل في بث محتوى متطرف، وتوفير منابر لدعاة معادين للغرب ويحضون على الكراهية مثل يوسف القرضاوي، الذي أعرب مرارًا وتكرارًا عن دعمه للهجمات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات المتطرفة".





وأوضح أن وكالات الأنباء المدعومة من قطر تتسارع للدفاع عن التصريحات المثيرة للجدل التي تدلي بها إلهان عمر هي أيضًا المنابر الإعلامية الرائدة في التشجيع على التطرف الإسلامي والإرهاب، وهو الأمر الذي يجب أن يكون في حد ذاته مقلقًا لإلهان عمر، إذ يجب أن تسأل نفسها لماذا هي محط تركيز العديد من مقالاتهم. لكن بدلا من ذلك، ترحب عمر بسعادة بهذه المقالات عبر الثناء عليها وإعادة نشر محتوى وسائل الإعلام تلك والظهور على قنواتها.





وكشف أن الجزيرة وهي القناة الرسمية لإمارة قطر، والتي يرأسها حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني، ابن عم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تعد واحدة من منابر الفكر التطرف، حيث كان أسامة بن لادن يظهر بانتظام بها، إذ منحته القناة الكثير من وقت البث للتعبير عن كراهيته للولايات المتحدة والغرب.





وأفاد أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، أرسلت صحيفة "نيويورك تايمز" فؤاد عجمي إلى قطر للتحقيق في الوضع. وفي تقرير، ذكر عجمي أن "رسومات الجرافيك في القناة تعطي أسامة بن لادن دورًا قياديًا: هناك صورة لبن لادن وهو جالس على حصيرة ومدفعه الرشاش على حجره؛ وهناك صورة أخرى لبن لادن على صهوة جواد في أفغانستان، مصحوبة بعبارة (الفارس الشجاع في العالم العربي)، بالإضافة لوجود ملصق ضخم لصورة ظلية لبن لادن مُعلّق في خلفية الاستوديو الرئيسي الذي يقع في مقر الجزيرة في الدوحة، عاصمة قطر".





وأكد من خلال عدد من الفيديوهات، قيام ضيوف الجزيرة بإصدار أوامر إرهابية على الهواء مباشرة، ولذلك، فإن الأمريكيين لديهم كل الحق في القلق بشأن محاباة وتأييد قناة الجزيرة لإلهان عمر وهجماتها المستمرة على الرئيس الأمريكي.

وصرح الكولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة الوسطى في بيان أن الهجوم الذي وقع شمال إدلب استهدف قادة جماعة يطلق عليها البنتاغون اسم "تنظيم القاعدة في سوريا" ويلقي عليه مسؤولية شن "هجمات تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء"، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.