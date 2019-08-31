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الأجهزة الأمنة بالرياض تباشر بلاغات إطلاق نار بحي النهضة

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:41 م
الأجهزة الأمنة بالرياض تباشر بلاغات إطلاق نار بحي النهضة
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الفجر السعودي
 

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري،إنه بناءا على ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعة (6:45) من مساء الأربعاء الموافق 1440/12/27 من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض, باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وجرى تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.


وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.

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المزيد عن: شرطة الرياض حي النهضة بلاغات اطلاق نار
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