محمود تريزيجية يتعرض للطرد أمام كريستال بالاس
السبت 31/أغسطس/2019 - 05:21 م
محمد مرعي
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تعرض النجم المصري محمود حسن تريزيجية للطرد في المباراة التي تجمع فريقه استون فيلا امام فريق كريستال بالاس في اطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز
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