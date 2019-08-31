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محمود تريزيجية يتعرض للطرد أمام كريستال بالاس

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:21 م
محمود تريزيجية يتعرض للطرد أمام كريستال بالاس
تريزيجيه
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محمد مرعي
 
تعرض النجم المصري محمود حسن تريزيجية للطرد في المباراة التي تجمع فريقه استون فيلا امام فريق كريستال بالاس في اطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز 


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