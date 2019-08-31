يلا شوت بلس مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر Trezeguet كورة ستار بدون تقطيع BEIN TV

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ضيفًا ثقيلاً على نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس حصريًا KORA GOAL، عندما تنطلق مباراة أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، ونظيره كريستال بالاس في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online، حيث تذاع مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس حصريًا عند انطلاقها عبر قناة 7 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية، بتعليق المصري المتميز أحمد عبده.

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس حصريًا premier league، ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: هيتون

في الدفاع: إنجليز - مينجز - تايلور - المحمدي

في الوسط: ماكجين - هوريهان - جريليش - تريزيجيه

في الهجوم: ويسلي - أنور الغازي.

ويسعى دين سميث، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني تواليًا في البطولة، ويأمل تريزيجيه في وضع أول أهدافه مع الفريق بعد الإنتقال إليه قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

بينما يتطلع كريستال بالاس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انطلاقته القوية بعد التعادل أمام بورنموث وتحقيق الفوز على العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث سقط أستون فيلا في فخ الخسارة في الجولة الأولى أمام توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وواصل نتائجه السلبية في الجولة الثانية أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزه الأول في البطولة بالجولة الثالثة أمام إيفرتون بهدفين دون رد.





مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس حصريًا KORA GOAL، وفرض كريستال بالاس التعادل السلبي على نظيره إيفرتون في الجولة الأولى، وسقط في الجولة الثانية أمام الوافد الجديد شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزه الأول بالبطولة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.







