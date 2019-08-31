الآلاف من الروس يتجمهرون للمطالبة بإجراء انتخابات حرة
السبت 31/أغسطس/2019 - 03:40 م
ترجمة: دينا الشريف
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خرج الالاف من الروس إلى شوارع وسط موسكو اليوم السبت، للمطالبة باجراء انتخابات حرة لعضوية المجلس التشريعي لمدينة العاصمة في الثامن من سبتمبر في تحد للحظر الذي فرضته عمليات الاحتجاز العنيفة خلال الاحتجاجات السابقة.
وتحولت أسابيع من المظاهرات حول انتخابات المجلس التشريعي للمدينة إلى أكبر حركة احتجاجية مستمرة في روسيا منذ 2011-2013، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع ضد الاحتيال الانتخابي المتصوَّر.
وهم يهتفون "روسيا ستكون حرة!" و"هذه مدينتنا!"، ما يصل إلى 2000 متظاهر ساروا في أحد شوارع موسكو.
ويطالب المتظاهرون بالسماح للمرشحين ذوي العقلية المعارضة بالترشح في الانتخابات بعد منعهم من الاقتراع، ويطالبون أيضًا بالإفراج عن الناشطين المحتجزين في تجمعات سابقة.
وقالت المتظاهرة ألكسندرا روسيوس البالغة 23 سنة: "إذا توقفنا عن الخروج (والاحتجاج) فلن يتبقى أي أمل على الإطلاق".
واضافت: "يجب أن نظهر للسلطات أننا لن نستسلم ونقبل حقيقة أن الأبرياء يتعرضون للسجن وأن الانتخابات تُسرق".
وقال أرتيوم، طالب بالمدرسة يبلغ من العمر 16 عامًا: "أن "السخط والخوف" هي التي دفعته إلى التجمع.
وأضاف: "لا أريد... أن كسرت ساقي، وأن أقتل، وأن ألقيت في السجن".
وقال أيضًا: "السلطات ترفض تقديم تنازلات، فقد بدأت في تفريق الناس وإلقاءهم في السجن. أعتقد أن هذا غير مقبول".
وكان احتجاج اليوم السبت وهو آخر يوم قبل التصويت، أصغر من بعض الاحتجاجات السابقة التي حضرها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتحولت أسابيع من المظاهرات حول انتخابات المجلس التشريعي للمدينة إلى أكبر حركة احتجاجية مستمرة في روسيا منذ 2011-2013، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع ضد الاحتيال الانتخابي المتصوَّر.
وهم يهتفون "روسيا ستكون حرة!" و"هذه مدينتنا!"، ما يصل إلى 2000 متظاهر ساروا في أحد شوارع موسكو.
ويطالب المتظاهرون بالسماح للمرشحين ذوي العقلية المعارضة بالترشح في الانتخابات بعد منعهم من الاقتراع، ويطالبون أيضًا بالإفراج عن الناشطين المحتجزين في تجمعات سابقة.
وقالت المتظاهرة ألكسندرا روسيوس البالغة 23 سنة: "إذا توقفنا عن الخروج (والاحتجاج) فلن يتبقى أي أمل على الإطلاق".
واضافت: "يجب أن نظهر للسلطات أننا لن نستسلم ونقبل حقيقة أن الأبرياء يتعرضون للسجن وأن الانتخابات تُسرق".
وقال أرتيوم، طالب بالمدرسة يبلغ من العمر 16 عامًا: "أن "السخط والخوف" هي التي دفعته إلى التجمع.
وأضاف: "لا أريد... أن كسرت ساقي، وأن أقتل، وأن ألقيت في السجن".
وقال أيضًا: "السلطات ترفض تقديم تنازلات، فقد بدأت في تفريق الناس وإلقاءهم في السجن. أعتقد أن هذا غير مقبول".
وكان احتجاج اليوم السبت وهو آخر يوم قبل التصويت، أصغر من بعض الاحتجاجات السابقة التي حضرها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وخلال الساعة الأولى من المسيرة، لم تبذل الشرطة أي محاولة لاحتجاز المتظاهرين ولكنها طلبت منهم عبر مكبرات الصوت لكي يتفرقوا.
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