من داخل الأستوديو.. سيلينا جومز تنشر لقطات من تسجيلها لأغنية جديدة (صور)

بعد نهاية عطلتها بإيطاليا التي قضتها للاحتفال بعيد ميلاده الـ 27، عادت النجمة الشابة سيلينا جوميز للعمل على موسيقاها من جديد بنشره لصورة حديثة لها من داخل الأستوديو.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي نشرتها سيلينا لنفسها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور انستقرام، وذكرت أن الأستوديو مقره مدينة لوس أنجلوس.

وكانت اللقطات التي نشرتها سيلينا بالأبيض والأسود ظهرت بها جالسة أمام جهاز دم الأصوات، "الميكسر"، وبجانبها مهندسة الصوت المسئولة عن العمل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر مقربة من سيلينا جوميز تحدثت لبرنامج ET، أن مغنية أغنية The Heart Wants What It Wants الناجحة، تعمل على طرح عدد من الأغاني الجديدة قريبا توجد بها لنفسها فرصة للمنافسة على جوائز الجرامي القادمة.

وفيما يخص الأغنية التي كانت تسجلها سيلينا داخل الأستوديو، فقد ذكرت الصحيفة البريطانية، أن سيلينا ستركز من خلالها على التعبير عن جوانب خفية من شخصيتها لم تظهر من قبل.

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن المصدر المقرب للنجمة الشابة، أن سلينيا ستقدم في ألبومها القادم ما عانت من من تجارب شخصية خلال السنوات الماضي.

وكان من أرز الأزمات التي تعرضت لها سيلينا جوميز في السنوات الأخيرة، حاجتها لنقل كلى في عام 2017، وهي العملية التي أجرتها وأخفت تفاصيلها عن جميع المحيطين بها حتى قامت بنشر صورة لها بعد إتمام العملية الجراحية من داخل المستشفى برفقة صديقتها التي تبرعت لها بكليتها.

وتمتلك سيلينا رصيدا من الألبومات التي طرحتها خلال مسيرتها الفنية، كان منهم ألبومين طرحها بطريقة "Studio albums" هما "سارز دانس" في عام 2013، وألبوم "ريفايفل" طرح في عام 2015.

ومن الألبومات التي طرحت بطريقة Compilation albums، طرحت سيلينا ألبوم وحيد، هو ألبوم For You في عام 2014.

وفيما يخص الأغاني التي طرحتها سيلينا بطريقة "سينجل"، سبق لها أن طرحت في عام 2008 أغنية باسم "Tell Me Something I Don't Know".

وفي عام 2009 طرحت سيلينا أغنيتين بطريقة "سينجل"، هما أغنية "Magic" وأغنية "Send It On" التي شاركت في غناءها مايلي سايرس و جوناس بروزرس.

وفي عام عام 2013، طرحت سيلينا أغنيتان بطريقة "سينجل" وهما أغنية "Come & Get It"، وحققت مبيعات على منصات البث الإلكترونية وصلت لـ 2,600,000 مليون مشتري، وأغنية باسم "Slow Down".

وفي عام 2014، طرح سيلينا جوميز أغنية وحيدة بطريقة سينجل، كان باسم "The Heart Wants What It Wants" وتعتبر واحدة من أنجح الأغاني التي طرحتها في مسيرتها.

وطرحت سيلينا أغنيتان "سينجل" في عام 2015، باسم "Good for You"، شارك في غناءها ASAP Rocky مغني الراب، وكانت الأغنية الثانية باسم "Same Old Love".

وكانت أحدث أغاني السينجل التي طرحتها سيلينا جوميز، أغنية "Back to You" التي طرحتها في عام 2018، وأغنية "I Can't Get Enough" التي طرحتها خلال عام 2019 الجاري، وشارك في غنائها كل من "بيني بلانكو" و "جاي بالفين".