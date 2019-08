نجمة The Great Gatsby تستعد لثاني تعاون لها مع "نتفليكس"

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن انضمام النجمة الشابة كاري مولجن لفريق عمل فيلم النجم رالف فينيس الجديد، الذي ستنتجه شبكة نيتفليكس.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الفيلم سيكون بعنوان The Dig، وهو الفيلم الذي تعود به مولجن للعمل بالسينما، بعد ابتعاده عن التمثيل لفترة دامت لعامين بسبب انشغالها برعاية مولودها الجديد.

وأفاد "ديلي ميل" أن ظهور "كاري" بهذا الفيلم، سيسجل ثاني تعاون بينها وبين شبكة نيتفليكس، التي سبق وأن شاركت "كاري" في فيلم من إنتاجها وهو فيلم Mudbound .

وستجسد "كاري" بالفيلم شخصية أرملة، تشك في وجود ثروات مدفونة في حديقة منزلها، ما يدفعها للاستعانة بخبير في نبش القبور والتنقيب عن الأثار، فتستعين بالشخصية التي يجسدها النجم رالف فينيس بالفيلم للبحث عن هذه الكنوز، وهو ما يرمز إليه اسم الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، فعنوان The Dig يعني الحفر.

وسيؤدي ذلك لإكتشاف الثنائي للعديد من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، غير أن الأحداث ستئول لتهميش دور شخصية "بازيل براون" التي يجسدها رالف فينيس، في اكتشاف هذه الكنوز.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن النجمة "كاري مولجن" ابتعدت عن العمل بالتمثيل لمدة عامين بسبب استقبالها لطفلها الثاني "ويلفريد"، من زوجها الموسيقي "ماركوس مومفورد".

وتزود الثنائي كاري وماركوس في عام 2012، وحظيا بابنتهما "إيفلن جريس"، التي ولدت في شهر سبتمبر عام 2015.

وأفادت الصحيفة بأن فيلم The Dig، يعتبر ثاني الأفلام التي تبدأ كاري بالعمل عليه بعد اجازة الوضع، حيث سبق لها أن بدأت بالعمل على تصوير فيلم بعنوان Promising Young Woman بمعنى "وعد لسيدة شابة"، في مايو الماضي.

وستشارك كاري بطولة فيلم Promising Young Woman مع النجم برادلي كوبر، وهو فيلم استوحت احداثه منه قصة حياة الملحن الأمريكي "ليونارد بيرنستين"، وسيخرجه ويشارك في كتابته النجم برادلي كوبر.

وسبق لكاري مولجن الترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عام 2009، عن دورها بفيلم An Education.

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت بها "كاري"، فيلم The Great Gatsby الذي شاركت في بطولته النجم ليوناردو دي كابريو، وفيلم Far From The Madding Crowd الذي شاركت في بطولته كل من ماثياس سكوينرتس، ومايكل شين، وتوم ستوريدج و جيونو تيمبل، وكذلك فيلم Suffragette الذي شاركت في بطولته كل من النجمة الكبيرة ميريل ستريب، والنجمة البريطانية الكبيرة هيلينا بونهام.

وفيلم Wildlife الذي شاركت كاري في بطولته، النجم الكبير جيك جلينهال، وإد أوكسنبولد، وقد طرح في عام 2018.

وفيما يخص النجم رالف فينيس، فهو يعد من أبرز نجوم بريطانيا بمجال السينما، واشتهر بتجسيده لشخصية لورد فولدمورت بسلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة.

ومن أبرز أعماله فيلم "ميد إن مانهاتن" الذي ظهر به بشخصية سياسي مرموق يقع في حب موظفة رعاية الغرف بأحد فنادق مانهاتن، والتي جسدتها النجمة جينفر لوبيز.

بالإضافة لحصده لدور رئيسي بأفلام جيمس بوند الأخيرة، وتجسيده لشخصية M، مدير المخابرات العامة البريطانية.