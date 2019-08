شاهد.. عمرو يوسف يخطف الأنظار بأحدث إطلالة صيفية

نشر الفنان عمرو يوسف عبر حسابه الرسمى على "الإنستجرام" "صورة جديدة له وظهر فيها وهو يرتدى تى شيرت أبيض، كاب باللون الأحمر، نظارة شمس سوداء.



وعلق قائلا عليها: "You all have a great day".



وقام متابعو الفنان عمرو يوسف بالتعليق عليها قائلين "العالمى_ دورك فى طايع رهيب_ الغالى_ معلم".

ويُذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2، والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، أحمد داوود ، نسرين أمين، شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



وقد حققوا من خلاله نجاحاً كبيراً، واقتربت إيراداته من الـ70 مليون جنيه.



ومن المتوقع أن يتم تقديم جزء جديد من الفيلم سيشارك في بطولته الفنان آسر ياسين، الذي سيقدم شخصية الشايب، والتي ظهرت في آخر مشهد بالجزء الثاني، والذي شهد أيضاً ظهور الفنان سيد رجب والفنان محمد لطفي، ومن المتوقع أن يبدأ آسر ياسين تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.



وكان عمرو يوسف قد احتفل بزفافه من الفنانة كندا علوش فى يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.



والثانية كانت بحفل كبير جدا حضره باقة من ألمع نجوم العالم العربي بفندق كاتاراكت بأسوان، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «حياة» نوفمبر الزمن الفائت.