"تفحم جسدها بالكامل".. مناظرة جثة سيدة أشعلت النيران في نفسها بسبب زوجها بـ15 مايو

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها وصول جثة المدعوة "فاطمة. م"، 38 سنة، موظفة، ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها، عامل في الصرف الصحي، وتطور الأمر ومنعها من الخروج، وأغلق باب الشقة، فقامت بتهديده بالانتحار، وغافلته وألقت نفسها من شرفة مسكنها وتمكن زوجها من الإمساك بها وإنقاذها، وبعد مرور ساعة دخلت المطبخ وأحضرت زجاجة تنر، وسكبتها على جسدها وأشعلت النار.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



الحبس والغرامة أبرز عقوبات قانون المرور الجديد

يتضمن مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات المشددة والتي تستهدف ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه.



أولا حبس وسحب السيارة



حدد مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها:



1- أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة.



2- إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات.

3- إذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة.



ثانيا غرامات مالية



يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:



- الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه.



- الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه.



- الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه.



- الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه.



- الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.



السيطرة على حريق شب بقطعة أرض في البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق محدود شب بقطعة أرض فضاء بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض بنطاق مركز شرطة البدرشين.



وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



"حريق محدود وانفجار كابل كهرباء".. تفاصيل حريق مخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي





كشف رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن الحريق الذي شب بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، كان محدودًا، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب بمخلفات كانت متراكمة بالقرب من كابل كهرباء، ما تسبب في انفجاره.



وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في انفجار كابل كهرباء، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران.



وتبين نشوب الحريق بمخلفات عند كابل كهرباء بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، ما تسبب في انفجار الكابل الكهربائي، وتمددت النيران لعشة خفير خصوصي، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كشفت مناظرة 15 مايو، لجثة سيدة انتحرت بإشعال النار بنفسها أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر تدعى "فاطمة.م"، موظفة، مصابة بتفحم كامل بالجسد، نتج عنه توقف في الوظائف الحيوية مما أدى إلى وفاتها في الحال.