تعرف على أسباب الإصابة بمرض "المياه البيضاء"

يعد مرض المياه البيضاء الذي يصيب العينين، إحدى الامراض السائدة في السنوات الاخيرة، وهو مرض يسبب إعتام عدسة العين مما يمنع مرور الضوء إلى الشَّبكية، فهو مرض غير مؤلم، وغير معدٍ، يصيب عادةً كبار السِّن، إلا أنَّه قد يولد بعض الأطفال مع المياه البيضاء وقد يسبب مشاكل في الرؤية، أو فقدان البصر التدريجيّ، إلا أنَّه في بعض الحالات قد لا يسبب أية مشاكل في الرؤية.



- أسباب تكون المياه البيضاء



تكون المياه البيضاء على عدسة العين ومنع الأشعة مِن المرور يمكن أن يحدث نتيجة استنشاق هواء ملوث أو التدخين أو شرب المشروبات الكحولية، كما قد يكون لهذا الأمر أسباب أخرى مثل:



1. التقدّم في العمر، إلا أنَّه يجب التنويه إلى أنَّ التقدم في العمر قد لا يؤدي دائمًا إلى مرض المياه البيضاء.

2. التعرّض للشمس لفترات طويلة. تناول بعض أنواع الأدوية.

3. الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض السُّكري.

4. تعرّض العين للجروح، أو الإصابة ببعض أمراض العين.

5. أسباب خَلْقية، إذ قد يولد الطفل مصابًا بمرض المياه البيضاء.



6-أسباب متعلقة بالسن:

كلما زاد العمر كلما كانت احتمالية تكون مياه بيضاء أكبر فهذا الأمر شائع كثيرًا لدى كبار السن.

7-أسباب خلقية:

يولد بعض الأطفال بمياه بيضاء على عدسة عينهم وهذا الأمر يكون غالبًا بسبب تعرض الأم لالتهابات خلال فترة الحمل أو بسب نمو الجنين بشكل سيء في الرحم.

8-أسباب ثانوية:

المياه البيضاء يمكن أن تتكون في عدسة العين بسبب الإصابة بمرض السكري او التعرض لأشعة فوق بنفسجية أو تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المدرة للبول أو دواء الكورتيكوستيرويد.





- أعراض الإصابة بالمياه البيضاء:



يمكن أن تتكون المياه البيضاء على جزء صغير مِن عدسة العين وفي هذه الحالة لا يمكن أن تؤثر على الرؤية ولكن إذا ما كان حجمها كبير بعض الشيء فقد يحدث اضطراب في الرؤية وهذا الاضطراب يزداد كلما كان حجم المياه أكبر ولهذا الأمر الكثير مِن الأعراض التي تشمل:

1-عدم اتضاح الرؤية.

2-صعوبة الرؤية في أوقات الليل بشكل خاص.

3-التحسس مِن الضوء.

4-الحاجة الشديدة لضوء قوي عند القراءة أو القيام بأي نشاط يتطلب قدر مِن التركيز.

5-تغيير العدسات اللاصقة والنظارات بشكل متكرر.

6-اصفرار الألوان أو رؤيتها تتلاشى بعض الشيء.

7-رؤية هالة حول الأضواء.

8-الرؤية المزدوجة في العين الواحدة.





- احتياطات لابد مِن اتخاذها بعد عملية المياه البيضاء



1-النشاط



بعد العملية يمكن استئناف الأنشطة العادية اليومية في أي وقت ولكن لابد مِن تجنب الرياضة والأعمال الشاقة ويحبذ الابتعاد عن قيادة السيارة في اليوم التالي للعملية فبالرغم مِن أن الجرح الناتج عن العملية يكون في غاية الصغر إلا أن أي إجهاد أو ضغط أو سقوط أو ضربة للعين قد يتسبب في مضاعفات خطيرة، ولهذا فإنه يجب تأجيل الأعمال الشاقة التي تتسبب في إجهاد العين لما بعد العملية بأربعة أسابيع على الأقل، كما يجب تجنب فرك أو عصر العين خلال هذه الفترة.

2-الحماية

في الشارع يحبذ ارتداء واقي العين (درع للعين)، وكذلك الأمر قبل الذهاب للنوم وهذا فقط خلال السبوع الأول مِن العملية.

3-غسل الوجه

خلال الشهر التالي للعملية يجب أن تغمض عينيك عند غسلك لوجهك.

4-الاستحمام

عند غسل الشعر خلال الاستحمام يجب إمالة الرأس للخلف لتجنب دخول قطرات الماء للعين.

5-الرياضة

الأنشطة اليومية العادية يمكن استئنافها مباشرة بعد العملية ولكن الأنشطة الشاقة مثل الركض ورفع الأثقال والسباحة والزراعة يجب تجنبها لمدة شهر على الأقل.

6-العلاقة الزوجية

يمكن استئناف العلاقة الزوجية الحميمة بعد إصبعين على الأقل مِن العملية.

7-مستحضرات التجميل

يجب بل ولابد على النساء تجنب وضع أيًا مِن مستحضرات التجميل حول العين خلال الأسبوعين التاليين للعملية.

8-الحمية الغذائية

ما مِن قيود غذائية على الإطلاق حيث يمكن متابعة النظام الغذائي المعتاد مباشرة بعد العملية ولكن في حالة وجود نظام غذائي معين بسبب مشاكل طبية أخرى فإنه يجب الالتزام بنصائح الطبيب على الفور.

9-العمل

يحبذ مباشرةً العمل بعد يومين على الأقل مِن العملية.

10-السفر

يجب تجنب السفر خلال السبوع التالي للعملية وما مِن حاجة للقلق مِن السفر جوًا طالما أن العين تظل رطبة باستخدام الدموع الاصطناعية خلال الرحلة.

