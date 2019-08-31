عامل توصيل بيتزا يربح 1,400,000 جنيه مصري في شهر واحد



فقال: "لقد عملت في خدمة توصيل البيتزا لمدة عام. سابقًا كنت طالبًا جامعيًا وكنت أعمل بدوام جزئي في مطعم. فعلت ذلك لدعم مواصلة دراستي. في السنة الثانية من الدراسة كنت على وشك الطرد لأنني لم أتمكن من دفع الرسوم الدراسية.



وفي ذلك الوقت، اضطررت إلى أخذ قرض. تمكنت أخيرًا من دفع رسوم دراستي، لكن لم أستطع دفع الأقساط الشهرية للبنك. بصراحة، كان العمل والدراسة في آنٍ واحد يفوق قدرتي على الاحتمال، وفي النهاية، تم طردي من الحرم الجامعي قبل نهاية العام الدراسي بأسبوع.

فقد كانت هذه بداية أحلك أيام حياتي. فقد والدي وظيفته ولم تعرف عائلتي كيفية النجاة. هل يمكنك أن تتخيل كم شعرت باليأس؟ ليس لدي عمل لائق ولا تعليم، وفقد والدي وظيفته. ولا أستطيع فعل شيء لمساعدته.



وأضاف قائلًا: "في إحدى الليالي، كنت أقوم بتوصيل البيتزا إلى الموقع الأخير، وقام شاب بفتح الباب، وكان بصحبة أصدقائه، وبينما كان يدفع ثمن البيتزا، سمعت نقاشهم حول المكان الذي سيستثمرون فيه 700.000 جنيه مصري التي حصلوا عليها منذ 10 دقائق. فقط قمت بإلقاء نظرة سريعة ورأيت نوعًا من الرسم البياني والأرقام على شاشة الكمبيوتر المحمول. أعطاني الرجل الذي فتح الباب 2000 جنيه مصري لكن السعر كان فقط 250 جنيهًا مصريًا. وأخبرني أن أحتفظ بالباقي.



ثم قال: "لقد كنت مندهشًا تمامًا وبعد عودتي إلى المنزل، أخذت الكمبيوتر المحمول الخاص بي وحاولت أن أتذكر مناقشتهم، وبعد 5 دقائق، تذكرت أنهم تحدثوا عن التداول عبر الإنترنت. وعثرت على الرسوم البيانية والأرقام التي رأيتها على الكمبيوتر المحمول الخاص بالرجل على موقع Olymp Trade.





بعد قراءة جميع المعلومات حول الوسيط ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، فتحت حسابًا تجريبيًا حيث حصلت على أموال افتراضية. أدركت بسرعة ما كان عليّ فعله، كان الأمر سهلًا للغاية. كسبت بعض المال بعد إجراء صفقتي الأولى.



ثم فكرت... لم أخسر أي شيء، لذلك قررت فتح حساب حقيقي وإيداع آخر أموالي هناك في الصباح، استيقظت ورأيت أنني كسبت 8300 جنيه مصري خلال تلك الليلة.



وبعد مرور أسبوعين تمكنت من تسديد ديوني، وشراء سيارة، وكان بإمكاني مساعدة والدي أثناء بحثه عن وظيفة جديدة ودفع نفقاته خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وبعد مضي أسبوعين، أصبح لديّ منزلين في الضاحية بالفعل. وكل ما فعلته كان دون مغادرة منزلي والحصول على التعليم العالي.



هذا هو حظي. لم يكن هذا ليحدث لولا مقابلتي للرجل الغني بينما أقوم بتوصيل البيتزا. أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أوقات عصيبة مثلما عانيت، ولهذا السبب أقول لكم: إذا أردتم العيش دون أي مشكلة، الدخول على Olymp Trade. والتسجيل إنها سهلة جدًا إذا أردت تجربتها.





يروي لنا حمادة خليفة قصته، فولد في بورسعيد، وتمكن من شراء منزلين في غضون شهر، وسيارة بورش وسدد جميع ديونه، بينما في السابق كان يعمل براتب تحت الحد الأدنى للأجور. إذنً، كيف يمكنه أن يكسب الكثير من المال في شهر واحد فقط؟