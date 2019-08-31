"التخطيط": مصر أمام خطر كارثي بحلول عام 2030













ــ التخطيط: قضية النمو السكاني إحدى أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية. والتزايد السكاني السريع يسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية





ـ هالة السعيد: خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية وأكدت على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني









ــ التخطيط: تجاوز تعداد السكان 130 مليون نسمة بحلول عام 2030 .





أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، أن خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية وأكدت على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.





وأوضحت وزيرة التخطيط"، أن قضية النمو السكاني تُعد إحدى أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية حيث ينتج عن التزايد السكاني السريع عِدة اختلالات هيكلية تسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، وتحول دون توجه الاقتصاد الوطني بخطى مُتسارعة نحو التنمية، لافته إلى خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا استمرت معدلات النمو الخاصة بها في المستقبل على النحو الحالي، مشيرة إلى إمكانية تجاوز تعداد السكان 130 مليون نسمة بحلول عام 2030 .









وأضافت السعيد"، أن برامج ضبط النمو السكاني استهدفت الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.



