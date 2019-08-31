إلا فوكا باى أطاح برئيس الضبعة وخطاب محافظ الإسكندرية للدبلوماسيين ادفعوا رسوم البحر

ملف مارينا الحلقة "7"





حملة على شارع الشانزليزيه وكارثة الكلاب الضالة التى قتلت كلبا لإحدى الملاك









العدد الماضى نشرنا عن معركة الكراسى بين مقهيين فى شارع الشانزليزيه بمارينا وشهد هذا الأمر غياب الأمن وقد وصلنى بعد النشر بعض الآراء من بعض الملاك فى مارينا يرى فيها أن شائعات تتردد أن مسئول مارينا الأول وجهازه يريدون التخلص من مدير الأمن التابع لشركة التعمير وغالبا تلك المشاجرة مفتعلة للتخلص من العميد لؤى حيث مشهود له بالاحترام وجهوده لإرضاء ضميره والملاك ومحاولاته منع الغرباء من دخول مارينا والشواطئ فور تلقيه أى بلاغ يفيد وجود غرباء على الشواطئ أو افتعالهم مشاكل أمام البوابات وهذا لا يعجب كثيرين مستفيدين خاصة أصحاب الشواطئ الخاصة التى تؤجر لغير ملاك مارينا ويتردد أن مؤجرى حمام السباحة والشواطئ الخاصة يسهلون للدخول وتجد على كل بوابة اثنين موظفين -يتردد- لتسهيل الدخول والله أعلم لكن أنا شخصيا أرى أن مشاجرة العيد غير مفتعلة لسبب لأنها دائمة التكرر وعلى مدار سنوات سابقة فأصبح هذا هو المشهد المعتاد ممن جعل الكثيرين يهجرون شارع الشانزليزيه، وقد قام الجهاز وأمن مارينا بعد النشر العدد الماضى بحملة على شارع الشانزليزيه والكافيهات وإدخال الكافيتريات التى تحتل الأرصفة بالداخل وهى خطوة جاءت متأخرة لكن جاءت ونتمنى أن تستمر.





1- كلب ضال ينقض على كلب ألمانى ويقتله وصاحبته تنجو بأعجوبة





وهذا الأسبوع حالة من الغضب تعترى غالبية ملاك مارينا بعد أن نهش كلب ضال من الكلاب والقطط الضالة التى تتجول داخل مارينا كلبا ينتمى لإحدى الفيللات فى مارينا (7) بعد أن انقض عليه وقتله وكان الكلب بصحبة حفيدة صاحبة فيللا معروفة كانت حفيدتها تتجول بكلبها فإذا بالكلب الضال ينقض عليه وأنقذت العناية الإلهية الطفلة لأن الكلب الضال كان يريد الانقضاض عليها أيضا بعد قتل الكلب خاصتها، وتعد مسئولية الكلاب الضالة هى مسئولية قسم المكافحة داخل مارينا وأعتقد أن قسم المكافحة هذا للمبيدات وتابع لشئون الهيئة فى شركة الإدارة ولما تم التواصل مع قسم المكافحة كان ردهم أن هذا ليس مسئوليتهم وحدث أن بعض السكان قاموا بتحرير محاضر فى قسم الشرطة لكن يتردد أنهم رفضوا التدخل لإبادة الكلاب الضالة خشية جمعيات محبى الحيوانات وأنهم سيرفضون استعمال الخرطوش وتم الاتصال بالطب البيطرى فرفضوا أيضا وفى النهاية لاتوجد وسيلة لجمع الكلاب الضالة التى تشكل خطرا داهما على الملاك إلا قسم المكافحة وقسم المكافحة يده مغلولة فى ظل تزايد أعداد الكلاب الضالة.





2- إلافوكا أطاح برئيس مدينة الضبعة وإخطار محافظ الإسكندرية لقرى الدبلوماسيين ادفعوا رسوم البحر





وفى ظل ما حدث من إقالة محافظ مطروح لرئيس مدينة الضبعة الذى أراد تطبيق حق الانتفاع أو ما يسمى فى عموم أهل الساحل جباية البحر (150) جنيها عن كل متر بقرى الساحل فقد كان ذلك مستثنى منه (فوكاباى) إشمعنى وليه هو كده. ولمن لا يعرف فقد صدر قرار منذ نهاية الشتاء الماضى بأن القرى الساحلية التى تطل على البحر عليها دفع رسوم الاستمتاع بالبحر وإلا أحد أمرين حجب رؤية البحر أو جعل الشواطئ التابعة لكل قرية شواطئ عامة وليست خاصة وعليه كانت المكاتبات من قبل محافظى مطروح للقرى السياحية التى فى زمامه ومن محافظ الإسكندرية للقرى السياحية التى تتبعه ومنها قرى الدبلوماسيين التى تم إرسال خطاب لهم يطالبونهم برسوم الاستمتاع بالبحر، وبالطبع للبعض آراء كثيرة لكن لماذا يطبق ذلك على شواطئ قرى الساحل الشمالى فمثلا شواطئ مصر على المتوسط تبدأ من العريش حتى طبرق يعنى بورسعيد ودمياط وبلطيم والإسكندرية داخلة فيها فلماذا لا يطبق بدل استمتاع بالبحر عليها؟ أعتقد أن هؤلاء ليس فيهم قرى خاصة.





3- حدث الاكتتاب ولا عزاء للملاك



