تمتد لـ3 أشهر.. جامعة الإسكندرية تُطلق قافلة طبية لأهالي الزوايدة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، قافلة طبية إلي منطقة الزوايدة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور علاء عثمان وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية.





يأتي ذلك حرصا من جامعة الإسكندرية علي تقديم خدماتها للقري والمناطق الأشد إحتياجا، وتلبية لرغبة أهالي منطقة الزوايدة.





صرح الدكتور عبد المنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بالجامعة، أن هذه القافلة سوف تمتد على مدي 3 شهور، يتم خلالها إطلاق 9 قوافل، موضحًا أن المرحلة الاولي بدأت الثلاثاء 2019826 بالتعاون مع مبادرة 100 مليون صحة برئاسة الدكتورة مها عمارة مدير وحدة المنتزة الطبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، تم خلالها توقيع الكشف الطبي علي 202 حالة وتحويل الحالات المشتبه فيها الي المركز الإقليمي لصحة المرأة والمستشفيات المتخصصة مع تقديم التوعية الصحية المتكاملة للأهالي مما تتطلب مد فترة عمل القافلة ليومين آخرين، وتتضمن المرحلة الثانية والتي تعقد الاسبوع المقبل قافلة تعليمية تشارك فيها كلية التربية بإنشاء فصول محو أمية بالمسجد، فيما تتضمن المرحلة الثالثة دورات تدريبية لتعليم الحياكة والتطريز للسيدات بالمنطقة بالتعاون مع الاستاذه داليا حسني من مبادرة تدريب مصر.





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تعرف على استعدادات جامعة الإسكندرية للعام الدراسي





اجتمع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الاسكندرية، فى أولى جلساته للعام الجامعى 20192020 صباح، برئاسة هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.





ناقش المجلس خطة قطاع شئون التعليم والطلاب للعام الجامعى 20192020 فيما يتعلق بإستعدادات الكليات لبدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد فى موعد أقصاه 30 أغسطس الجارى.





وقد أعلن جابر عن أن العام الجامعى 20192020 هو عام التدويل والتطوير بجامعة الإسكندرية، كما استعرض عبد الناصر حسنى مشرف وحدة التخطيط الإستراتيجى لجامعة الإسكندرية من خلال ورشة العمل الأولى المنهجية المقترحة لتحديث الخطة الإستراتيجية لقطاع شئون التعليم والطلاب بإستخدام بطاقات الأداء المتوازن، والتعريف بالمصادر المرجعية الرئيسية لاستراتيجية الجامعة والتعريف بمعايير القطاع.





كما قدمت غادة الخياط مدير وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة خلال المجلس عرضًا عن بعض إنجازات الوحدة منذ يناير 2019، واستعرضت مشروعات جديدة لتطوير المقررات بكلية التجارة، ومعهد الصحة العامة، وكلية الصيدلة، والعلوم، والسياحة والفنادق ورفعها على نظم إدارة التعليم بما يخدم بعض أهداف التدويل.





حيث تقدم مقررات معهد الصحة العامة للطلاب الوافدين، وأوضحت أن الوحدة مستمرة فى العمل على تحويل مقرر الإنسان والبيئة إلى مقرر مفتوح واسع الانتشار MOOC ليبدأ استخدامه مع بداية العام الأكاديمى 2019 ـ 2020 وقدمت الدعوة للمشاركة فى مؤتمر جامعة الإسكندرية الأول للإبتكارات التربوية والتعليم المدعوم بالتكنولوجيا.





حيث يعقد المؤتمر يومى 26 ـ 27 أكتوبر 2019 فى رحاب كلية الطب، كما يعرض على هامش المؤتمر الذى يستضيف متحدثين دوليين فى مجال الإبتكارات التربوية، وعقد ورش عمل فى عدة مجالات مختلفة، كالتعليم المبنى على الجدارات، وتطوير مقررات إلكترونية فى صورة MOOC وغيرها من المجالات.





وفى سياق متصل قام محمد بلال المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بعرض مستجدات مقررى إدارة الأعمال والتفكير الناقد كمتطلبات جامعية للتخرج لكافة طلاب المرحلة الجامعية الأولى، مؤكدًا أنه سيتم بدء الدراسة بالمقرر فى العام الحالى 20192020 بجميع كليات الجامعة حيث سيتم تدريس المقررات بنظام التعليم المدمج، وسيتم إجراء ورش عمل TOT لأعضاء هيئة التدريس المشارك فى التجربة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم مثلما تم ذلك فى مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد.





كما عرض سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم تقريرًا عن مدى قياس رضا الطلاب عن أعمال التقويم والإمتحانات بمركز طه حسين لخدمة الطلاب ذوى القدرات الخاصة بجامعة الإسكندرية، وذلك بالتعاون بين مركز القياس والتقويم بالجامعة، ومركز طه حسين بالجامعة، وذلك إنطلاقًا من سياسة جامعة الإسكندرية برعاية هؤلاء الطلاب فيما يخص كل جوانب حياتهم الجامعية، وخاصةً العملية التعليمية وطرق التقويم، وإعداد بيئة مشجعة وعادلة تسمح لهم بالدمج الحقيقى داخل المجتمع.



