كيف يؤثر نظامك الغذائي على ذاكرتك؟

واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نشاط عقلك وبدوره ذاكرتك هو نظامك الغذائي. تشير الدراسات إلى أن العوامل التالية قد تساعد في تحسين وظائف ذاكرتك:



• السمك

• أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في منع تلف خلايا الدماغ، وبالتالي يساعد في الحفاظ على وظائف الذاكرة الجيدة

• تساعد المشروبات السكرية على تسهيل عملية استدعاء المعلومات

• فيتامين ب 12 موجود في البيض والحليب والكبد

• عين الجمل

• العامل الأكثر أهمية هو اتباع نظام غذائي صحي متوازن



يعتقد الكثير من الناس عن طريق الخطأ أن لديهم ذاكرة ضعيفة لمجرد أنهم يعانون من ضعف الذاكرة قصير المدى في حين أن هذا هو في الواقع اعتقاد خاطئ.



يمكن تحسين الذاكرة قصيرة المدى عن طريق التدريب، لذا إذا لم تستطع تذكر أشياء مثل أسماء الأشخاص أو أرقام الهواتف، فلن تحتاج إلا إلى تدريب ذاكرتك.



يعني تدريب ذاكرتك أنك تمارس بعض تمارين الذاكرة الشائعة. أحد تمارين الذاكرة الشهيرة هو مشاهدة الكثير من الصور لبضع ثوان ثم تذكر الصور التي شاهدتها.



إحدى الحقائق التي لا يعرفها الكثير من الناس حول الذكريات هي أنها انتقائية للغاية. هذا يعني أن الناس يتذكرون فقط الحوادث التي يرغبون في تذكرها وينسىون الأحداث التي يرغبون في نسيانها. ويحدث هذا على مستوى اللاوعي. فالأشخاص الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس يتذكرون فقط الذكريات التي تجعلهم يشعرون بأنهم لا قيمة لهم وينسىون تلك التي تجعلهم يشعرون باهميتهم.



هذا يعني أن عقلك الباطن يعالج ذكرياتك من أجل تعزيز معتقداتك الموجودة بالفعل. بمجرد فهمك لهذه الحقيقة، ستتمكن من استخدامها لتجنب تدهور ثقتك بنفسك.

