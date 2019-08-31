تقارير: "بولتون" مستبعد من قرارات السياسة الأفغانية بعد غضب "ترامب"

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، قد تم استبعاده عن أي مناقشات تتعلق بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لأن معارضته للدبلوماسية أغضبت الرئيس دونالد ترامب.





وقالت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة، نقلًا عن مسؤولين لم تكشف هويتهم، دعا "بولتون" إلى توسيع الوجود العسكري في أفغانستان وعارض أيضًا جهود "ترامب" للتفاوض مع كوريا الشمالية وأي علاقة محتملة مع إيران.





ودخلت الجولة التاسعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة يومها الثامن يوم الخميس.





يتفاوض الطرفان على صفقة محتملة تدعو إلى خروج القوات الأمريكية في مقابل ضمانات حركة طالبان لمكافحة الإرهاب.





وفي وقت سابق، قال "ترامب" للصحفيين، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان تسير على ما يرام ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق "حتى الآن".





بعد توقيع اتفاق السلام، من المتوقع أن تبدأ المحادثات الأفغانية بين حركة طالبان والحركات السياسية الأخرى.





أدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.





وكانت طالبان، قد قالت يوم الأربعاء الماضي، إنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد طالبان بألا تصبح البلاد ملاذا للمتشددين الدوليين.





وقال "ترامب"، يوم الخميس الماضي، إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضها إلى 8600 لكنها ستبقى هناك حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.





ومع ذلك، تصر "طالبان"، أيضًا، على أنه ينبغي على السلطات الأفغانية المشاركة في المحادثات ليس كحكومة بل كحركة سياسية. تأتي المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 28 سبتمبر.





وهددت "طالبان" بتعطيل الانتخابات، في حين تعهدت الحكومة بحماية العملية الديمقراطية.





أطلقت الولايات المتحدة عملية الحرية الدائمة في أفغانستان في 7 أكتوبر 2001، بعد شهر من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. ونجحت العملية الأمريكية الأولى في وقت لاحق من قبل عملية الحرية الدائمة.





أفغانستان المنكوبة بالصراع، التي تعاني من اضطرابات منذ عقود، مقسمة بسبب قتال عنيف بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان، وكذلك الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيره من المتمردين.





ويشعر العديد من الأفغان بالقلق من أن الرحيل المفاجئ للقوات الأجنبية سيجعل القوات الأفغانية عرضة للخطر ويزيد من قوة طالبان، الذين يصورون بالفعل الانسحاب الأمريكي على أنه انتصارهم.





استولت طالبان على قندوز، في قلب منطقة زراعية كبيرة بالقرب من طاجيكستان، لمدة أسبوعين تقريبًا في عام 2015 قبل أن تنسحب في مواجهة هجوم أفغاني مدعوم من الناتو. اندفع المتمردون إلى وسط المدينة بعد ذلك بعام، ورفعوا علمهم لفترة وجيزة قبل طردهم تدريجيًا مرة أخرى.





جدير بالذكر، أن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، أعلن قرب التوقيع على اتفاق بين مفاوضي طالبان والوفد الأمريكي في الدوحة. واستأنف الجانبان جلسات المفاوضات صباح الأربعاء، فيما يتوقع أن يسافر المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى كابل قبل التوقيع على أي اتفاق مع طالبان وذلك بهدف اطلاع الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة السياسيين في كابل على ما تم التوصل إليه مع ممثلي طالبان.



