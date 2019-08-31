رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام استقرار وبناء وتقدم ورخاء على مصرنا الغالية.



كما هنأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم أسرة جامعة حلوان بمناسبة العام الهجرى الجديد أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.



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أعلنت جامعة حلوان، عن روابط التشعيب الإلكتروني الخاص باختيار الأقسام الداخلية لطلاب الثانوية العامة في بعض الكليات، حيث خصصت الجامعة رابط خاص بكل كلية لملء استمارة التشعيب الإلكتروني الخاصة بها.



وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو app2.helwan.edu.egarthelwan



ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب.



وننشر لكم خطوات كتابة استمارة الأقسام الداخلية بآداب حلوان بطريقة صحيحة:



١- يقوم الطالب بكتابة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية



٢- كتابة الرقم القومي الخاص به



٣- كتابة رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة



٤- كتابة اسم المدرسة الخاصة به



٥- نوع الشهادة الحاصل عليها



٦- الدولة الحاصل منها على الشهادة



٧- أرقام الهاتف الخاصة بالطالب



٨- النوع ذكر أم أنثى



٩- تاريخ الميلاد



١٠- الجنسية



١١- العنوان المقيم به الطالب



١٢-المجموع الكلي للطلاب



١٣- تحديد نوع الترشيح الخاص بالطالب "انتظام - انتساب "



١٤- اختيار الأقسام الراغب بالالتحاق بها وترتيبها ترتيبا صحيح



١٥- تحديد كلمة سر خاصة بكل طالب.





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"حلوان" تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة





تشارك جامعة حلوان، برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في "أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة" والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



يشارك في الأسبوع ٢٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والفنية والعلمية والجوالة.



تتنافس جامعة حلوان مع الجامعات المصرية خلال الأسبوع في العديد من الألعاب الرياضية - لعبة خماسي كرة القدم الحركي، ولعبة كرة الجرس، والعديد من الألعاب الفردية منها السباحة وألعاب القوى.



كما يخوض الطلاب أنشطة اجتماعية من خلال مسابقة الطالب والطالبة المثليين، ومسابقة الشطرنج، بالإضافة إلي تنافس الطلاب في العديد من الأنشطة الثقافية منها دوري المعلومات ومسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية، والشعر، كذلك يتنافس الطلاب في الأنشطة الفنية التي تتضمن إنشاد ديني وعزف وغناء، أما في النشاط العلمي يتم عقد دوري معلومات علمية، وتحكيم لمسابقة قصة الخيال العلمي، وتقوم الجوالة بعمل كرنفال.



هذا وتقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة خلال الفترة من ١: ٦ سبتمبر 2019‪،‪ بحضور كوكبة من السادة الوزراء والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة ولفيف من قيادات التعليم في مصر.



