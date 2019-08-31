ظافر العابدين: "عروس بيروت" سبب غيابي عن دراما رمضان هذا العام (صور)

في حفل أقيم في بيروت- لبنان بحضور أبرز نجوم العمل وكوكبة من أهل الصحافة والإعلام، أعلنت MBC4 عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل ممتد الحلقات "عروس بيروت"، الذي يبدأ عرضه في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف وهو من إنتاج O3 Media التابعة لـ MBC Studios.

تخلّل الحفل كلمة لمدير عام القنوات في "مجموعة MBC" علي جابر، أثنى فيها على نوعية العمل الذي تطلقه MBC4، موضحاً "أن "عروس بيروت" يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الإنتاجات الدرامية العربية ألا وهي المسلسلات الطويلة ممتدة الحلقات".

واعتبر جابر أن هذا المسلسل، هو أول خطوة من نوعها، نحو الارتقاء بالدراما التي تتولى MBC إنتاجها للمرحلة القادمة"، معتبراً أن "مستقبل التلفزيون يرتكز على الدراما التي تقدم محتوى متقناً، لذا نحن كمجموعة إعلامية ومنصّة شاهد وMBC Studios، نضع في حساباتنا الاستثمار في إنتاجات عربية قوية، قادرة على استقطاب شريحة أوسع من الجمهور العربي".

وأضاف جابر أن "هذا النمط من المسلسلات يلقى إقبالا جماهيريا واسعاً في عدد كبير من البلدان التي تتميز فيه وتصدره إلى العالم منذ عدة عقود، وأبرزها بلدان أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف جابر: "لقد عرف المشاهد العربي هذا النوع من الدراما منذ تسعينات القرن الماضي بصيغ مدبلجة إلى العربية، أما اليوم فإن MBC تدخل عالم انتاج ما يعرف بال soap Opera وتحوله من محتوى مستورد يحمل قيم المجتمعات المصدرة إلى إنتاج عربي محلي ضخم عالي الجودة بمواصفات ترقى إلى العالمية سواء بالشكل والقالب الفني أو من حيث المضمون، ناهيك عن كونه يحمل قيمنا وأفكارنا وثقافتنا قلباً وقالباً".

من جانبه أعرب ظافر العابدين عن سعادته بقرب إطلاق العمل على الشاشة، وأعرب عن ثقته بأن "الجمهور سيتفاعل مع الحكاية ومع قصة الحب الجميلة بين فارس وثريا"، مشيراً إلى أننا بدأنا كممثلين وسرعان ما صرنا عائلة، نشتاق إلى بعضنا ونتواصل مع بعضنا".

وأكّد العابدين "أنني اتخذت القرار بأن أغيب عن المنافسة الرمضانية التي تواجدت فيها 7 سنوات متتالية، من أجل مشروع درامي آمنت به، هو "عروس بيروت"، وأنتظر اليوم بكثير من اللهفة رد فعل المشاهد إزاءه".

من جهتها، أشارت كارمن بصيبص إلى أن بدايتها في التمثيل كانت من خلال شاشة MBC4، وحقق العمل الذي شاركت فيه يومها نجاحاً ملموساً، معتبرة أن المسؤولية اليوم باتت أكبر، لأن حجم العمل والشخصية التي أقدمها أكبر.

وتوجهت بالشكر "إلى MBC على الفرصة التي أعطتنا إياها في هذا المسلسل، وممتنة جداً لها".

وأضافت بالقول أنه إذا ما حقق "عروس بيروت" النجاح الذي نتوقعه جميعاً، فسيكون ذلك بفضل كل ممثل شارك فيه، كل ممثل أعطى من قلبه وطاقم الإنتاج والتنفيذ".

وختمت بالقول "أتمنى أن يلاحظ الجمهور الجهود الكبيرة التي بذلناها من أحل إنجاح العمل".

أما تقلا شمعون فقد لفتت إلى أنها تنتظر بفارغ الصبر ردود أفعال المشاهدين إزاء الشخصية التي تقدمها، مؤكدة "أنني أقدم شخصية ليست سهلة أبداً". واعتبرت أن "الممثل لا يمكن أن يصل إلى قمة الإبداع، ما لم تتوافر عناصر الإنتاج المطلوبة، وحيّت فريق العمل المنسجم مع بعضه البعض، ومثنية على الروح العائلية التي كانت سائدة بيننا، والتي كانت تبحث عن الفن المطلق".

وتوجهت شمعون بتحية كبيرة إلى الممثلين الذي تخلوا عن أنانيتهم الشخصية من أجل إنجاح العمل.

الجدير بالذكر أن مقدم برنامج "Trending" صبحي عطري، تولى تقديم الحفل الذي تخلله عرض لمقتطفات من العمل.