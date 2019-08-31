وزير التعليم يطلع على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة لذوي الإعاقة

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.



وبهذه المناسبة قال الوزير آل الشيخ: "هذه من عطاءات الوطن لأبنائه لكي يشاركوا في رحلتهم التعليمية في أفضل الظروف وبأفضل الحالات".



وأضاف: توفر الدولة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة هذه العربات بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة.



وتسرد الفجر السيرة الذاتية لدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم عمل مستشارًا في الديوان الملكي وعضوًا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وحاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد والتخطيط والتنمية والسياسات الاقتصادية واقتصاديات الطاقة والموارد الطبيعية من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1995م كما حصل على درجتي الماجستير في الاقتصاد والتخطيط والتنمية من جامعتي ستانفورد وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1985م و1987م كما حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود في العام 1981م.



وشارك د. حمد ال الشيخ في عضوية مجموعة من المجالس واللجان العليا والوزارية وعدد من اللجان وفرق العمل السرية بالديوان الملكي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منها اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية، ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوًا في مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، ومجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.



وعمل في فترة سابقة نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين (2011م - 2015م)، ووكيلًا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة (2009م-2011م) وعميدًا لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية (2008م-2009م) ووكيلًا لكلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد الاكاديمي (2007م- 2008م) ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية (2006م – 2007م).



كما عمل أستاذًا بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود حتى العام 2011م وباحثًا زائرًا بجامعة ستانفورد (1997م) ومحاضرًا بقسم الاقتصاد بجامعة سان فرانسيسكو (1983م-1984م) له عدد من الأبحاث المنشورة والمشاركات العلمية في المؤتمرات والندوات في مجالات تصميم وتحليل وتقييم السياسات العامة والاقتصادية؛ بناء وتحليل النماذج الاقتصادية القياسية والكمية؛ اقتصاديات الطاقة والموارد الطبيعية والبيئية؛ التكتلات الدولية الاقتصادية؛ التحليل والتخطيط الاستراتيجي والمرحلي؛ تحليل الخطط والاستراتيجية، نماذج المدخلات والمخرجات والتوازن العام التخطيطية CGE؛ سياسات الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتثبيت الاقتصادي؛ الأساليب الكمية (البرمجة الخطية والغير خطية والتعظيم الحركي والساكن)؛ تطوير وتطبيق أنظمة الجودة والاعتماد، وتحليل الخطط والاستراتيجيات.



شارك في تطوير العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات في القطاعات الخاصة والوطنية والشركات الوطنية، وهو عضو في مجموعة من الهيئات والجمعيات العلمية منها (جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأمريكية، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأمريكية)

حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى 1999م، ونوط المعركة وميدالية تحرير الكويت من قيادة القوات المشتركة 1991م.





