النوم بإضاءة يسبب زيادة في الوزن للسيدات "تعرف علي مخاطرها"

أوضحت بعض النتائج لدراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (JAMA Internal Medicine)

أن نوم النساء في غرفة بوجود إضاءة، سواء أكان الضوء قادما من التلفاز أو من مصباح عادي، قد تساهم في رفع وزنهن، حيث أشار الباحثون القائمون على الدراسة أن التجربة التي قاموا بها وجدت أن النوم بغرفة



يوجد بها أي نوع من الإضاءة، ارتبط بارتفاع وزن النساء بحوالي 5 كيلوغرامات خلال خمس سنوات تقريبا.



كما أفاد الباحثون أن هذا الأمر مع مرور السنوات يضع النساء في خطر الإصابة بالوزن الزائد والسمنة أيضا، والتي ترفع بدورها من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل السكري وأمراض القلب.



وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بإجراء التجربة على 43،722 امرأة، تراوحت أعمارهن بين 35-74 سنة، وتم تقسيمهن إلى مجموعات بناءً على وجود إضاءة في الغرفة أم لا.



إلى ذلك، لاحظ الباحثون النتائج التي تفيد بأن زيادة وزن النساء اللاتي كن في غرف مضاءة بحوالي 5 كيلوغرامات خلال الخمس سنوات.



وأكد الباحثون أنه وعلى الرغم من وجود معيقات في هذه الدراسة، إلا أنها تعطينا مؤشرا على ضرورة النوم بغرف معتمة خلال ساعات الليل، وذلك من أجل عدم التدخل في عملية النوم التي يمر بها الجسم.





وهناك بعض الأسباب الأخري لزيادة الوزن وهي الحرمان من النوم..



هناك مشكلتان متعلقتان بالنوم وزيادة الوزن هما: عندما تكون ساهرًا لوقت متأخر فطبيعي أن تجوع وتأكل وجبات خفيفة مما يعني مزيد من السعرات الحرارية.



حرمانك من النوم يؤدي إلى تغيرات هرمونية تزيد من إحساسك بالجوع وتزيد من شهيتك فعندما تأكل لا تشعر بشبع.



الإجهاد والتوتر عندما تشتد متطلبات الحياة تقاوم أجسادنا في البقاء حية، يتم إفراز هرمون الإجهاد ” كورتيزول” وهو المسئول عن زيادة الشهية، وبالتالي يصبح الإجهاد والتوتر مرتبطا مع تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وهو ما يوفر بيئة خصبة لزيادة الوزن.



الأدوية المضادة للاكتئاب زيادة الوزن من الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، وتحدُث على المدى الطويل مع نسبة لا تتعدى ال 25 % من المرضي، إذا لاحظت زيادة وزنك بعد استخدامك للدواء استشر طبيبك لتغيير الدواء، ولكن يجب أن تعرف أن زياة الوزن أمر طبيعي عند استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب فطبيعي عندما تشعر بتحسن تزيد شهيتك وتبدأ في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وأيضا الاكتئاب في حد ذاته يعمل علي زيادة الوزن.



الأدوية المضادة للالتهاب ” الستيرودية” الأدوية المضادة للالتهابات مثل بريدنيزون الستيرويد، كما هو معروف تتسبب في زيادة الوزن، احتباس السوائل، وزيادة الشهية هي الأسباب الرئيسية، على الرغم من أن زيادة الوزن هو شائع فأن زيادة الوزن تعتمد على قوة الجرعة والفترة الزمنية لتناول العلاج، قد تتركز مناطق الدهون في الوجه وأسفل الرقبة والبطن.



بعض الأدوية تتسبب في زيادة الوزن الأدوية النفسية والأدوية التي تستخدم لعلاج الصداع النصفي وأدوية السكر وأدوية الضغط قد تتسبب في زيادة الوزن.



زيادة الوزن بالخميرة وقيمتها الغذائية، ولماذا تُسمى بخميرة البيرة؟ حبوب منع الحمل والاعتقاد الخاطئ بزيادة الوزن خلافا للاعتقاد السائد، فإن هناك نقص في الأدلة العلمية على أن الجمع بين مادتين (الإستروجين والبروجستين) قد يسبب زيادة الوزن الدائم، ويُعتقد أن احتباس السوائل داخل الجسم هو المسئول عن زيادة الوزن عند أخذ حبوب منع الحمل، ولكن هذا عادة ما يكون قصير الأجل، إذا كنتي لا تزالين تشعرين بالقلق إزاء زيادة الوزن يمكنك التحدث إلى طبيبك. قصور الغدة الدرقية من اسباب زيادة الوزن الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الجزء الأمامي من العنق، إذا كانت الغدة الدرقية لا تقوم بإفراز هرمون الغدة الدرقية بالقدر الكاف فربما تشعر بالتعب، والضعف والبرد، وأيضا زيادة الوزن، نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن غير مستبعد، علاج قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى الحد من زيادة الوزن.