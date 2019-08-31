مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. وقمة منتظرة في الدوري الإيطالي

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 31 - 8 - 2019، ويأتي أبرزه مباريات مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، ومواجهة برشلونة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني، وقمة يوفنتوس ونابولي بالدوري الإيطالي، ومباراتي بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الرابعة”

ساوثهامبتون x مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





ليستر سيتي x بورنموث، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





مانشستر سيتي x برايتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





نيوكاسل يونايتد x واتفورد، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.





وستهام يونايتد x نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 12 EN.





كريستال بالاس x أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





تشيلسي x شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 11 EN.





بيرنلي x ليفربول، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الثالثة”

أوساسونا x برشلونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





خيتافي x ديبورتيفو ألافيس، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





ليفانتي x بلد الوليد، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





ريال بيتيس x ليجانيس، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الثانية”

ميلان x بريشيا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





يوفنتوس x نابولي، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الثانية”

بايرن ميونيخ x ماينز، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





باير ليفركوزن x هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





فرايبورج x كولن، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





شالكه x هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





فولفسبورج x بادربورن، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





يونيون برلين x بوروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الثالثة”





ليون x بوردو، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





نانت x مونبيليه، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

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العهد اللبناني x الاتحاد السعودي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





المريخ السوداني x الوداد المغربي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

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الإتفاق x الأهلي، تقام المباراة في تمام السادسة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 2 HD.





الرائد x الهلال، تقام المباراة في تمام السادسة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر “الجولة الثانية”





الأهلي x السيلية، تقام المباراة في تمام الرابعة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.





الشحانية x السد، تقام المباراة في تمام السادسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري “الجولة الثالثة

أهلي برج بوعريريج x وفاق سطيف، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





بارادو x شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





مولودية وهران x شباب قسنطينة، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





نصر حسين داي x شباب بلوزداد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





شبيبة الساورة x مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

مضر السعودي x تاوباتي البرازيلي، تقام المباراة في تمام التاسعة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 إلى 10.





الزمالك x الدحيل القطري، تقام المباراة في تمام الحادية عشر والربع صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والربع ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 إلى 10.





فاردار المقدوني x الوحدة السعودي، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المركز الثالث.





برشلونة الإسباني x كييل الألماني، تقام المباراة في تمام الرابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، في النهائي.