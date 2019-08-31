كريم قاسم يكشف مفاجأة عن فيلم "أوقات فراغ"

كشف الفنان كريم قاسم، عن مفاجأة حول فيلم "أوقات فراغ"، مشيرًا إلى أنه يتم التحضير حاليًا للجزء الثاني للفيلم، وهو في طور الكتابة.





وأضاف في تصريحات صحفية: "ليس لدي معلومات كافية عن الجديد في الفيلم كليًا وانتظر أن يصل السيناريو كاملاً".





وتحدث، عن كواليس التحضير لشخصيته في فيلم ولاد رزق، مضيفًا: "قمنا جميعاً كفريق العمل بداية من الأبطال والمخرج طارق العريان والسيناريست صلاح الجهيني بجلسات تحضير كثيرة جداً، وبروفات على الأدوار، وفي هذه الأثناء تطورت الشخصيات كثيراً، وتم إضافة تفاصيل لشخصيتي وكل الشخصيات، وهذه التفاصيل جديدة وأدق من تفاصيل الأدوار في الجزء الأول.





وشعرت أن هناك تطورا كبيرا فى شخصية "رمضان رزق" التي قمت بتجسيدها، وهذا حمسني للجزء الثاني، خاصة أن تقديم جزء ثان من فيلم ناجح مخاطرة كبيرة جداً، لأنه سيتم المقارنة مع الجزء الأول الذي كان نجاحه ساحقاً.





وعن الرهان الذي راهن عليه فريق العمل في الجزء الثاني، أضاف قائلًا: "لنحافظ على نفس المستوى من النجاح أو نزيد أكثر، كان أمامنا تحد كبير، وراهن صنّاع الفيلم وأبطاله على أن يكون الثاني أقوى من الأول، لذلك أُضيفت تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وقاد الدفة بنجاح المخرج طارق العريان، وزادت جرعة الأكشن والتشويق".





"بالإضافة لمشاركة نجوم كبار جداً في الجزء الثاني كضيوف شرف مثل غادة عادل وسوسن بدر ويسرا وأصالة وأياد نصار وماجد المصري وسيد رجب وآسر ياسين، وقد أضافوا بالطبع ثقلاً ونجاحاً للفيلم، والحمد لله الإيرادات مذهلة حتى الآن".





حصد فيلم ولاد رزق 2 إيرادات أمس الجمعة بلغت حوالى 2 مليون و 480 ألف جنيه طبقا للموزع محمود الدفراوي.





كما حقق الفيلم أكثر من 40 مليون جنيه في الأسبوع الأول من طرحه بدور العرض، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم.





"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.





ويشارك به عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.







