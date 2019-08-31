بعد مشاركتها في افتتاح معرض دمشق الدولي.. إلهام شاهين: سوريا عادت للحياة



وأشارت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تكريم عدد من الجنود السوريين المصابين خلال الافتتاح، لافتة إلى أنه يتم عقد حفلات على هامش افتتاح المعرض، حيث ستحيي المطربة عفاف راضي حفلا غدًا.



وأضافت أنها تشعر أن الحياة عادت لطبيعتها في دمشق، معقبة: "سوريا عادت للحياة، والدولة في حالة ازدهار"، مؤكدة أن مصر وسوريا شعب واحد ولن ينفصلا، متابعة: "هفضل أحب الشعب السوري، وأكون معاه في كل مناسباته".



وعن تعرض الفنانين لهجوم لزيارتهم سوريا عقبت أن الشعب السوري شعب حر حافظوا على بلدهم، مشيرة إلى أن الجيش العربي السوري يمثل لها الشعب السوري، ويحاربون مجموعة من المأجورين.



ومن المقرر أن تحيي عفاف راضي حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا دمشق ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في أولى حفلاتها بعد فترة غياب طويلة استمرت لـ 7 سنوات من التوقف عن إحياء الحفلات الغنائية.



وتقدم الحفل يوم 31 أغسطس المقبل بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو كمال سكيكر.



كما نشرت بوسي شلبي أيضا صورة برفقة عفاف راضي مع النجوم إلهان شاهين وصفية العمري ومحمود حميدة من المطار، وعلقت عليها قائلة: "إلي سوريا معرض دمشق الدولي".



هذا وقد وقعت الحكومة السورية وجمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة، وذلك على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.



أفادت وكالة "سانا" أن سوريا وجمهورية بيلاروس وقعتا اليوم سبع وثائق لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة.



جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي انعقدت في فندق شيراتون بالتزامن مع معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.



وشملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية والمركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي"، ومذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية والمؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون البيلاروسية"، لتعزيز التعاون الإذاعي والتلفزيوني وأخرى بين وزارة التعليم العالي السورية والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية إضافة إلى مذكرة تفاهم بين "هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية" لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.



كما تضمنت الوثائق الموقعة البرنامج التنفيذي حول التعاون الفني والعلمي في مجال الزراعة بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية وحول التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية إلى جانب البرتوكول التنفيذي لخارطة الطريق للاتفاقية بين وزارة الصحة السورية ووزارة الصحة البيلاروسية في مجال الإنتاج والاستجرار المتبادل للأدوية والتجهيزات والأدوات الطبية الموقعة في جنيف في الشهر الخامس لعام 2016.



وكانت اللجان الفنية التابعة للجنة والتي تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات من الجانبين بحثت على مدى يومين مواضيع متعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاتصالات والنقل.



قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها شاركت في افتتاح معرض دمشق الدولي مع عدد من النجوم المصريين، مشيرة إلى أن هناك وفود شاركت في افتتاح المعرض من أكثر من 50 دولة، وكان شىء مشرف.