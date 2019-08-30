لوباريزيان: برشلونة والعرض الخامس لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات القادمة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فشل المحاولات السابقة للنادي الكتالوني في حسم الصفقة.





وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن نادي برشلونة سوف يقوم بتقديم عرضه الخامس لنادي باريس سان جيرمان لضم "نيمار"، وذلك بعد رفض عروضه الأربعة السابق من جانب النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي.





وكشفت الصحيفة الفرنسية عن الإحتمالات الواردة لعرض برشلونة الجديد لضم نيمار، حيث تري أن الإحتمال الأول هو محاولة التأثير على عثمان ديمبلي للموافقة على الدخول في صفقة تبادلية مع دفع مقابل مالي للفوز بخدمات "نيمار.





أما الإحتمال الثاني هو الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على المقترح السباق بإعارة نيمار لبرشلونة لمدة عامين مع وضع بند للشراء الإلزامي بعد إنتهاء الإعارة.





بينما تضمن الإحتمال الثالث والأخير للعرض المتوقع من برشلونة، أن يتم ضم اللاعب البرازيلي مقابل مبلغ مالي معقول يتفق عليه الناديين بالإضافة لإدراج الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة المنتظرة.



