لوباريزيان: برشلونة والعرض الخامس لضم نيمار
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:37 م
علاء خليف
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات القادمة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فشل المحاولات السابقة للنادي الكتالوني في حسم الصفقة.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن نادي برشلونة سوف يقوم بتقديم عرضه الخامس لنادي باريس سان جيرمان لضم "نيمار"، وذلك بعد رفض عروضه الأربعة السابق من جانب النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي.
وكشفت الصحيفة الفرنسية عن الإحتمالات الواردة لعرض برشلونة الجديد لضم نيمار، حيث تري أن الإحتمال الأول هو محاولة التأثير على عثمان ديمبلي للموافقة على الدخول في صفقة تبادلية مع دفع مقابل مالي للفوز بخدمات "نيمار.
أما الإحتمال الثاني هو الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على المقترح السباق بإعارة نيمار لبرشلونة لمدة عامين مع وضع بند للشراء الإلزامي بعد إنتهاء الإعارة.
بينما تضمن الإحتمال الثالث والأخير للعرض المتوقع من برشلونة، أن يتم ضم اللاعب البرازيلي مقابل مبلغ مالي معقول يتفق عليه الناديين بالإضافة لإدراج الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة المنتظرة.
Advertisements
- أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحقق حلم ميسي في صفقة الموسم وعرض مجنون لضم نيمار وريال مدريد يتحدي بمفاجأة أكبر
- نشرة برشلونة: ميسي يهاجم بارتوميو وتفاصيل جديدة في صفقة نيمار وتحديد الموعد النهائي لحسم الصفقة ونيمار يوجه رسالة عاجلة
- وكيله يفجر مفاجأة بشأن انتقال "ديمبلي" لباريس سان جيرمان
- هل ينجح برشلونة في حسم الصفقة المنتظرة.. أم يفجر الريال المفاجأة؟
- أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار
- لوباريزيان: برشلونة يقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار.. العرض الأخير
- ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان؟.. الأرقام تُجيب
- عاجل - مونت كارلو: باريس سان جيرمان يوجه رسالة عاجلة إلى برشلونة بشأن نيمار
- الحل النهائي في إنتقال نيمار إلى برشلونة
- أخبار برشلونة: البرسا عرض 7 لاعبين على باريس لضم نيمار و170 مليون يورو تنقله للكامب نو.. وإصابة جديدة في صفوف برشلونة