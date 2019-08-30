بعد نصيحة تركي آل الشيخ.. أديب: "المجتمع السعودي بيتطور"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة السعودية جعلت العالم يدرك أن قطاع صناعة الترفيه مربح وواعد، وبه الكثير من الفرص الاستثمارية، مضيفًا أن المواسم السياحية في السعودية حققت نجاحًا كبيرًا.



وأضاف أن نجاح قطاع الترفيه أغرى المستثمرين لاقتحام هذا المجال، مؤكدا أن المجتمع السعودي يتطور بشكل كبير جدًا، ويستخدم كل إمكانياته، لافتا إلى أنه زار جدة منذ 10 أيام ووجدها مختلفة تمامًا.



هذا وقد وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ نصيحة للمهتمين بالإستثمار ورواد الأعمال داعيًا إياهم للتوجه لقطاع الإستثمار.



وأكد "تركي" على أهمية الإستثمار في مجالات الترفيه المختلفة واصفًا إياه بأنه عقار وأسهم هذا الوقت.



وقال "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر": "يا ناس نصيحة محب… الترفية هو عقار وأسهم الوقت هذا… قطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل… لا تستحقر اي فكره… بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع….قطاع نااااار".



كما تعهد بمساعدة الجادين وتسهيل كل الأوراق والإجراءات مع تقديم دراسة لأفكار مشاريعهم.



وفي سياق آخر أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، عن ضمه للاعب الكرواتي أنتي كوريتش قادمًا من روما على سبيل الإعارة لعام واحد، هذه الصفقة هي العاشرة للنادي الإسباني، بعد انتقاله إلى ملكية المليادير السعودي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.



ويسعى آل الشيخ للعودة بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى من خلال تدعيم صفوف الفريق بالصفقات.



وتعاقد ألميريا مع المهاجم الأورغوياني داروين نونيز من نادي بينارول بعقد لثلاثة مواسم مقابل 8.5 مليون يورو.



وعقب انتهاء الصفقة كتب آل الشيخ عبر “تويتر”، الخميس 29 من آب، “صفقة ثقيلة ولاعب له مستقبل كبير إن شاء الله، الصفقة العاشرة، وبعض الفرق تحتاج أشهر لشراء لاعب واحد أو التعاقد مع مدرب”.



وجه تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رسالة لـ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا عقب التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " صورة لـ عاصي وعلق: " كنت دايما بحس جواك قيعي صغير... العاصي دكتور الصفقات".



وضم نادي ألميريا رسميًا المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لمدة 5 أعوام، قادمًا من نادي بينارول الأوروجواياني، لتدعيم صفوف الفريق الإسباني بالموسم الحالي.



وكان نادي ألميريا قد تعاقد مع 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي حتي الآن بجانب التعاقد مع مدرب جديد منذ نجاح تركي آل الشيخ فى شراء النادى الإسبانى.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، دعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الترفيه عبر خدمات التراخيص الميسرة والمسهلة.