"عمرو زكي وهلال محرم".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

شهدت مصر والوطن العربي في الساعات الماضية، عدد من الأحداث الهامة منها استطلاع هلال محرم "رأس السنة الهجرية"، اصابة لاعب الزمالك السابق عمرو ذكي في حادث ، قد رصد "جوجل" أبرز التريندات التي بحث عنها المستخدمون في مصر، وتستعرض "الفجر" أبرز تريندات جوجل.





BMw

نشرت BMW عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن تطبيق دليل سائق BMW على وجه التحديد المعدات والوظائف المضمنة في السيارة، والذي تتيحه لمالكي سيارات العلامة الألمانية الرائدة في عالم السيارات.





وأوضحت BMW خلال الفيديو، التعليمات التي يجب اتباعها عند رغبة قائد السياراة في رؤية عداد المسافات أثناء القيادة في نظام التشغيل 7، عند الدخول والخروج من السيارة، حيث يجب عليه فقط التبديل بين الأدوات المصغّرة باستخدام الزر الموجود على ذراع المؤشر حتى يصل لأداة إدارة الرحلة، وبالضغط لفترة طويلة على الزر الموجود في مؤشر الانعطاف، يمكن لقائد السيارة إعادة تعيين أداة بيانات الرحلة.





عمرو زكي

لحظات صعبة عاشها عمرو زكي لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بعد تحطم سيارته في حادث مروع، صباح اليوم الجمعة، أدى إلى إصابته بجروح متفرقة ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين المركزي.





نجم الزمالك والمنتخب السابق نجا بأعجوبة من الموت، حيث كان مستقلا سيارته في طريق الساحل الشمالي، وأثناء السير انحرفت سيارته عن مسارها لتصطدم بأحد جانبي الطريق بصورة أدت لتحطم سيارته وبدا أثر الحادث على واجهتها الأمامية بالكامل، وأصيب على إثرها بجروح وكدمات متفرقة.





ووفقا للصور المتداولة عن الحادث بادر عدد من المواطنين بتقديم المساعدة إلى عمرو زكي وإخراجه من السيارة، والتي بدا فيها في حالة إغماء إثر الاصطدام وظهرت آثار الدماء على جبهته نتيجة الحادث، حتى وصلت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.





كان أوضح الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين المركزي، طبيعة إصابة عمرو زكي نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.





وقال "ظريف"، إن لاعب الزمالك السابق وصل إلى المستشفى في تمام السادسة من صباح اليوم، إثر حادث مروري، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة وجروح قطعية بالوجه والرأس.





وأضاف تبين من الفحص إصابته بجرح في فروة الرأس بطول 10 سم، بالإضافة إلى جرح قطعي في الوجه، وجرى إسعافه مؤكدا استقرار حالته الصحية، وخروج اللاعب من المستشفى في تمام العاشرة صباحا، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة.





فيما أكد مصدر طبي داخل مستشفى العلمين لـ مصراوي، أن اللاعب تلقى أوجه الرعاية الطبية من خلال إخصائي الجراحة، لافتا إلى أنه كان من المطلوب أن يبقى نجم الزمالك السابق في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل، نتيجة إصابته بكدمة في منطقة الصدر، إلا أن زكي فضل الخروج بعد استقرار حالته.





وكان تعرض عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.





Honda

بدأ جروب Honda champions لفتح باب التقديم لأكبر وأقوي فعالية سنوية في مصر (Honda Day )لتجمع السيارات الهوندا المعدلة والدراجات النارية المقامة بشاطئ إستايل إسكوير بيتش في بورسعيد للإعلان عن شروط دخول السيارة .





ويشترط السباق ، أن تكون السيارة معدلة وليست أستوك (لا تقل عن ٣ تعديلات )، ويسمح بدخول قائد السيارة ومعه مرافق شخص واحد ، ويتم دخول السيارات من الساعه ١٠ صباحاً حتي الساعه ١٢ ظهراً ، ويبدأ اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة.





وأفاد المهندس على جبر رئيس مجلس إدارة إستايل إسكوير بيتش، أن المهرجان حاذ إعجاب الزائرين و المشاركين من محافظات مختلفة للسنة الرابعة على التوالى ، والهدف من المهرجان تنشيط السياحة فى محافظة بورسعيد.





وشارك فى التجمع السنوى لسيارات الهوندا المعدلة فريق بى تى إس للدراجات البخارية برئاسة شادى جلال.





نيمار

بعد اسابيع من الجدل وسيل من التقارير والتكهنات، توصل ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي إلى اتفاق، على ما يبدو، بشأن قيمة اللاعب البرازيلي نيمار، فيما تقترب صفقة "عودته" إلى ناديه الإسباني من التحقق.





وبحسب المصادر، فقد عرض برشلونة 200 مليون يورو، أو ما يعادل تقريبا 221 مليون دولار، نقدا، بالإضافة إلى المدافع جان كلير توديبو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد.





ولأسابيع بدا المقابل المادي العقدة الأبرز في الصفقة، بعد إصرار مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية على عدم التفريط في اللاعب بمقابل مادي متواضع يقل كثيرا عما أنفقوه لضم اللاعب.





وجاء هذا بعد لقاء مسؤولي الفريقين في باريس الثلاثاء لمناقشة الصفقة المحتملة، بحسب ما ذكر الصحفي الإسباني غوليم بلاغيو في "بي بي سي راديو 5 لايف" البريطاني.





وكان نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، انضم إلى باريس سان جرمان منتقلا من برشلونة عام 2017 بصفقة قياسية عالمية بلغت حينها 220 مليون يورو، أو ما يعادل 243 مليون دولار.





هلال محرم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 31 أغسطس الجاري، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 ه.





واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.





وعلى ذلك، يكون غدًا السبت هو موعد الإجازة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يكون الأحد المقبل يوم عمل طبيعي.





لويس إنريكي

أعلن مدرب إسبانيا السابق لويس إنريكي مساء الخميس وفاة ابنته تشانا، وقد أعلن إنريكي على تويتر وفاة ابنته البالغة من العمر 9 أعوام بعد صراع خمسة أشهر مع مرض الساركوما العظمية.





وقال إنريكي "سنفتقدك، ولكننا سنتذكرك كل يوم حياتنا على أمل أن نلتقي في المستقبل. ستكونين النجمة التي ترشد أسرتنا"، وشكر أنريكي في تغريدته المؤثرة جميع رسائل الدعم التي "تلقيناها خلال هذه الاشهر ونشكركم على تقديركم وتفهمكم".





وكان أنريكي (49 عاما) تخلى عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا في يونيو الماضي مشيرا الى أسباب عائلية قاهرة، وقد حل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، علما انه كان غاب عن وظيفته منذ مارس الماضي قبل أن يعلن استقالته من منصبه.





وخلف أنريكي في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الاسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتا في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.





ودافع أنريكي عن قميص منتخب بلاده في 62 مباراة دولية، قبل أن يتحول الى التدريب بعد نهاية مسيرته كلاعب واشرف من بين عدة فرق على برشلونة الذي قاده الى لقب الدوري الاسباني في 2015 و2016، ودوري أبطال أوروبا في 2015.





ولم يكن يشرف على أي فريق منذ رحيله عن النادي الكتاالوني في نهاية موسم 2016-2017 عندما تعاقد مع منتخب بلاده.





إسراء غريب

نشرت وكالة “سوا” الفلسطينية، تفاصيل قصة قتل أسرة لابنتهم “إسراء غريب”، والتي تعرضت إلى عنف شديد من الأسرة، وذلك ضمن قضايا الشرف، وتبدأ تفاصيل القصة بانتشار صورا وتغريدات تشير إلى مقتل فتاة “إسراء غريب”، 21 عاما، بعد تعرضها للتعذيب والضرب الشديد من قبل أهلها.





وبدأت الحكاية عندما توفيت فتاة شابة تدعى إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم، في فلسطين، توقف قلبها إثر تعرضها لنوبة قلبية، إلاّ أن هناك روايتين للوفاة، الأولى تقول إنها طبيعية إثر اضطرابات عقلية، والثانية تقول إن أخاها قتلها عمدًا بعد تعذيبها.





الرواية الأولى هي رواية عائلة المتوفية إسراء غريب، وقالت العائلة، إن ابنتهم توفيت جراء تعرضها لنوبة قلبية إثر حادث سقوط بفناء المنزل، جراء معانتها من اضطرابات عقلية.





حيث تقدم شابا لأسرتها لخطبتها، وثم خرجت برفقة شقيقتها وبعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أوسع بإحدى مطاعم المدينة، وقاموا بالتقاط فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقامت إحدى قريباتها التي شاهدت الفيديو بإخبار والدها وأشقائها، الذين شعروا بدورهم أن ما فعلته الفتاة بمثابة تحريضا شديدا على سمعة العائلة بخروجها مع الشاب دون إكمال عقد القران.





وقالت إحدى صديقاتها: “والد إسراء وأشقائها ضربوها بشكل مبرح، ورفضوا خطبة الشاب” كما أخبرتها إسراء.





وأضافت: “قد تكون إسراء فارقت الحياة أثناء محاولتها الهرب من العنف الذي تعرضت له حين قفزت من منزلها، لكن ثمة من أوقف قلبها بالاعتداء عليها والتحريض عليها منذ فترة طويلة”، وفقًا لـ”سوا”.





فيما أشار أهل إسراء، إلى إنها توفيت بطريقة طبيعية، ولم يتم التعرض لها أو تعذيبها حسبما نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.







