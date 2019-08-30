عاجل - نجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

لا يزال مسلسل البرازيلي نيمار مستمر حتى الآن ولكن يبدو أن الساعات القليلة القادمة من سوق الانتقالات الصيفية سيشهد أمور جديدة بعد أن اجتمع مسؤولي باريس سان جيرمان مع نظرائهم في برشلونة منذ يومين.





وقال الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضاً لا يمكن تعويضه من أجل ضم الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيش ويبدو أن الأخير في طريقه لقبول هذا العرض.





وأوضح الصحفي الأسباني "روميرو" في حديثه مع إذاعة "راك 1" أن إيفان راكيتيتش قد بدأ بالترحيب بالذهاب إلى باريس سان جيرمان، وهذا يزن كثيراً في عملية نقل نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.









وأكد "روميرو" أن موافقة راكيتيتش على الخروج والذهاب لباريس سان جيرمان يقطع شوطاً كبيراً في عملية نقل نيمار، لأن شرط البارسا خروج لاعب براتب عالي على الأقل.





وأشار روميرو، في حديثه أنه الآن قد أصبح الوضع أفضل من قبل بالنسبة للمفاوضات، ولا يزال باريس يحاول إقناع الفرنسي عثمان ديمبيلي للموافقة على الدخول ضمن صفقة انتقال نيمار إلى كامب نو.





والجدير بالذكر أن راتب راكيتيتش مع النادي الكتالوني يصل إلى 12 مليون يورو مع الحوافز، أما صافي فهو يبلغ 8 مليون يورو، ومع خروج كوتينيو ومالكوم، أصبح سقف الرواتب مقبول.