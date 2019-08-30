تعرف على موعد مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر



حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.



جاء هدفي بيراميدز عن طريق جون أنطوي من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ثم أضاف الهدف الثاني في 68 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة، تأهل فريق بيراميدز إلى نصف كأس مصر لمواجهة فريق بتروجت ضمن مسابقة الكأس.



ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز نظيره بتروجت يوم الأثنين المقبل في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.



بيراميدز يعبر الحرس بثنائية "أنطوي" ويضرب موعدا ناريا مع بتروجت في نصف نهائي الكأس



قاد الغاني جون أنتوي فريق بيراميدز، للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما سجل ثنائية في شباك حرس الحدود اليوم قادت فريقه للوصول إلى المربع الذهبي من كأس مصر.





وتعد هذه المرة هي الثانية في تاريخ الفريق التي يصل فيها إلى نصف النهائي، ولكن المرة الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي موسم 2017-2018، قبل الوداع بركلات الترجيح أمام سموحة.





وجاء الشوط الأول قويا حيث شهد سيطرة على الكرة من جانب فريق بيراميدز، بينما قام لاعبو الحرس بالتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة.





وكانت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة 36 على عكس المتوقع من تسديدة من أنطوني لوكاسا لاعب الحرس لكن الحارس أحمد الشناوي أبعدها بصعوبة بأطراف أصابعه إلى ركنية.





انتهى الشوط بنتيجة التعادل السلبي قبل أن تأتي كل الإثارة مع الشوط الثاني والتي لم تحتج سوى إلى عدة ثوان.





ومع انطلاق الشوط الثاني انطلق جون أنطوي وسدد كرة قوية للغاية ولكن الحارس أحمد السعدني تمكن من التصدي لها، ولم تمر سوى دقيقتين فقط قبل أن يهز الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري شباك حرس الحدود.



وتعرض إسلام عيسى لعرقلة من جانب جاتوش بانوم داخل منطقة الجزاء ليطلق الحكم محمد الحنفي صافرته لركلة انبرى لها أنتوي مودعا إياها الشباك.



ومع الدقيقة 69 ومن هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز، أضاف أنطوي ثاني أهدافه وأهداف فريقه من تسديدة قوية على يسار الحارس السعدني، معلنا فوز فريقه باللقاء.





ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة بتروجت في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.



وحقق أنطوي رقما فريدا بتسجيله في مسابقة الكأس رفقة الإسماعيلي (3 أهداف) والأهلي (4 أهداف) ومصر للمقاصة (3 أهداف)، ليصبح بيراميدز رابع فريق يسجل بقميصه في المسابقة الأقدم بتاريخ مصر.