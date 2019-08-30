6 % خسائر في أسعار النفط خلال تعاملات شهر أغسطس
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:19 م
وكالات
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تراجعت أسعار النفط بنحو 6 % خلال تعاملات شهر أغسطس الذي شهد الكثير من التغيرات التى أدت لتذبذب الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض مع التطورات المتعلقة بالملف الايرانى والحرب التجارية.
وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق النفط.
وتعرض الخام إلى ضغوط قوية اليوم لتتجاوز خسائره 3 بالمائة على خلفية اقتراب إعصار دوريان من ولاية فلوريدا الأمريكية وهو الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً كذلك على الخام.
وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.
وضغطت التوترات التجارية على أسعار الخام خلال الشهر الحالي، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.
كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري هبوط حاد في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس الجاري، وذلك بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.
وأعلنت شركة "بيكر هيوز" إغلاق الشركات الأمريكية 12 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر الأول بنسبة 2.8 بالمائة ليهبط إلى مستوى 55.10 دولار للبرميل بعد أن شهد تقلبات في الاتجاهين الصاعد والهابط ليصل إلى 56.72 دولار للبرميل ويتراجع إلى 54.55 دولار للبرميل.
ومع ذلك تمكن الخام الأمريكي من حصد مكاسب تتجاوز 1.7 بالمائة في الأسبوع الجاري، لكنه شهد خسائر بنحو 5.9 بالمائة في شهر أغسطس الجاري.
وبحلول الساعة 6:29 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 60.43 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.
ومن جهة أخرى، كان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس ارتفاع الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس عند مستوى 12.500 مليون برميل يومياً.
وفي الوقت نفسه، انخفضت المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع الماضي بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل، وهو أقل قليلاً من التقديرات الأولية والتي كانت تتجاوز 11 مليون برميل في الاتجاه الهابط.
وكشف تقرير نشرته منظمة أوبك عبر موقعها الإلكتروني، أن امتثال الدول المشاركة في اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بلغ 159 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي وهو أعلى بنحو 22 بالمائة من مستوى الالتزام المسجل في يونيو السابق له.
وفي شهر يوليو الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر قادمة أي حتى نهاية شهر مارس 2020.
وينص اتفاق خفض مستويات الإنتاج الذي تم تطبيقه بداية من يناير 2019 على تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مستويات شهر أكتوبر 2018.
وبالنسبة لمتوسط الامتثال منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 134 بالمائة، وكان الأعلى في العام الحالي حتى الآن.
وأوضحت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة أن هذا المستوى العالي من الامتثال الإجمالي يعوض حالة عدم اليقين في السوق على خلفية قلق النمو الاقتصادي المستمر.
وأكدت أوبك على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.
ومن المقرر أن تفصح أوبك عن تقريرها الشهري عن أغسطس يوم 11 سبتمبر المقبل.
وبحلول الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر عند 58.70 دولار للبرميل.
من جانب أخر خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، مع ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع الطلب وزيادة النفط الصخري الأمريكي والذي يعوض جهود أوبك لدعم السوق.
وأضاف محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء:"التباطؤ في نمو الطلب على النفط الذي بدأ في أوائل عام 2019 لم ينته بعد، قائلين: "لقد تراجع الطلب حيث تباطأ النمو الاقتصادي العالمي"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وخفض البنك الأمريكي توقعات سعر خام برنت لعام 2019 إلى 60 دولارًا للبرميل من 65 دولارًا للبرميل في التوقعات السابقة.
كما قلص تقديراته للخام الأمريكي نايمكس خلال بقية العام الجاري إلى 55 دولارًا من 58 دولارًا للبرميل في السابق.
وخفضت مورجان ستانلي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 إلى 800 ألف برميل يوميًا من مليون برميل يوميًا، كما قلص تقديراته لعام 2020 إلى مليون برميل من 1.4 مليون برميل يوميًا.
وأوضح المحللون: "ستكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في عام 2020 إذا كانت أوبك تهدف لتحقيق التوازن في السوق، ويعتمد ذلك على نمو الطلب العام المقبل".
وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 20 بالمائة تقريبًا من أعلى مستوياتها في 2019 التي سجلتها في أبريل الماضي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والذي يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط.
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