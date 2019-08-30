"العمل" تبدأ غدًا تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل

أعلنت جامعة نجران، عن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا المهنية مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1440 /1441 والبالغ عددهم 193 مرشحاً ومرشحة.

وشملت برامج الدراسات العليا المهنية، برنامج تقنيات التعليم المهني بينين وبنات، و برنامج القيادة التربوية المهني بنين وبنات.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري بأن على جميع المرشحين والمرشحات للقبول استكمال باقي الإجراءات خلال فترة من يوم الأحد 02/ 01 إلى نهاية دوام يوم الأربعاء 05 / 01 ، وذلك في مقر عمادة الدراسات العليا في كلية الهندسة بالدور الثاني من الجهة الغربية.

وأشار الدكتور عسيري أن على المرشحين والمرشحات تسديد رسوم الفصل الدراسي الأول 1440/ 1441 مبلغ 9600 ريال في مصرف الراجحي رقم الحساب (SA9480000205608010490087 )

وشددت العمادة أن على جميع المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية مع صورة منها.

• أصل الوثيقة (شهادة البكالوريوس) مع صورة منها.

• أصل السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) مع صورة منه.

• الإيصال البنكي الموضح في تسديد رسوم الفصل الأول.



