برشلونة يخطط لخداع باريس في صفقة نيمار دا سيلفا





كشفت تقارير صحفية فرنسة صباح اليوم الجمعة، بأن نادي برشلونة يخطط لخداع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في مفاوضاته مع النادي الباريسي بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، مؤكدة بأن النادي الكتاوني سيخبر نظيره الفرنسي عن عدم قدرته دفع كل المطالب المالية لباريس، وذلك من أجل أن يقبل بي إس جي الحصول على لاعب أو لاعبين من برشلونة مقابل تخفيض القيمة المالية للصفقة.





وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الكتالوني قد حاول في البداية إدخال الديك الفرنسي، عثمان ديمبلي، ضمن الصفقة، ولكن اللاعب رفض ذلك، وتمسك بالإستمرار ضمن صفوف برشلونة، وبعد ذلك عرض برشلونة إدخال اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيش ضمن صفقة نيمار، ويبدو بأن باريس سوف يوافق على هذا الأمر.





وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن إدارة باريس سان جيرمان ترى بأن صفقة نيمار يجب أن تحدث بنحو 215 مليون يورو على أقل تقدير، سواء قام برشلونة بدفع كل هذه الأموال إلى باريس على دفعة واحدة أو دفعتين، أو إقحام لاعب أو لاعبين في الصفقة بجانب 150-170 مليون يورو.





الجدير بالذكر، بأن صحف إسبانية وفرنسية قد أشارت إلى وجود وفد من قبل نادي برشلونة في الآراضي الفرنسية الآن من أجل إيجاد حل نهائي لأزمة صفقة نيمار، ومحاولة الوصول إلى إتفاق نهائي بشأن عودة نيمار من جديد إلى برشلونة قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الجارية، والتي من المتوقع بأن يكون أخر أيامها هو يوم الأثنين المقبل والموافق 2 سبتمبر القادم.