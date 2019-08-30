مفاجأة مدوية.. قبل مفاوضات الأهلي..الزمالك رفض السويسري فايلر
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:04 م
هاني عصام
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فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر لتولي المسئولية الفنية للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل لخلافة الأوروجوياني مارتن لاساراتي.
فايلر سبق واجتمع معه أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك خلال جولته في أوروبا قبل التعاقد مع الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق، وأبدى اعجابه به وقامه بوضعه ضمن القائمة النهائية المرشحة لتدريب الفريق.
إسم فايلر لم يلقى قبول رئيس نادي الزمالك بشكل كبير بسبب ضعف السيرة الذاتية له ورغبته في التعاقد مع إسم قوي ومعروف للجماهير.
يستعد مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة المقبلة، للكشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل.
وعقد الوفد الأهلاوي، المتواجد حاليا في سويسرا، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، للاتفاق حول إمكانية توليه المسئولية الفنية للفريق.
وأعطى فايلر، موافقته على تولي القيادة الفنية، ولكنه طالب برفع المقابل المادي الذي سيتقاضاه سنويا، ليبدي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، موافقتهم على شرط فايلر، على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الإدارة.
ومن المقرر أن يعود الوفد الأهلاوي المتواجد في أوروبا، لعرض كافة الجلسات التي عقدتها مع المدربين المرشحة ووكلاء أعمالهم، على لجنة التخطيط ومجلس الإدارة قبل الإعلان الرسمي.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، توجه إلى ألمانيا الإثنين الماضي، لعقد عدة جلسات مع عدد من المدربين ووكلائهم، لحسم ملف المدير الفني، والذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة.
ومنح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني الذي يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري بعد خسارة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.
وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر.
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