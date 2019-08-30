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السلطات السعودية تمنح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة منزلا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:42 م
السلطات السعودية تمنح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة منزلا
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الفجر السعودي
 

منحت السلطات السعودية، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة منزلا مستقلا يأويه، مع تقديم وعد له بإيجاد زوجة تشاركه حياته.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" الشاب السعودي في حضرة أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي استمع لطلباته قبل أن يشترك وزير الإسكان أيضا ماجد الحقيل معهما في الحديث عبر الهاتف.

وقال الشاب العاطل عن العمل إنه مقيم مع أخيه وعائلته، ويريد الحصول على سكن مستقل لكي يساعده ذلك في العثور على زوجة، كما أوضح أنه يعاني من شلل في أطرافه السفلية، ويستعين بكرسي متحرك في تنقلاته.

وبعد الاستماع لطلبات الشاب، اتصل الأمير تركي بوزير الإسكان الذي طلب الحديث مع المعني مباشرة، ليقررا في الأخير منح الشاب منزلا، قبل أن يتعهد الأمير بإيجاد عروس للشاب والتكفل بمصاريف زفافه.

ولقي مقطع الفيديو ردود فعل إيجابية وسط المتفاعلين الذين اعتبروا مبادرة الأمير والوزير أمرا نبيلا وحدثا إنسانيا.

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