للأسبوع الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تغلق 12 منصة تنقيب عن النفط
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:39 م
وكالات
Advertisements
كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، في حين استقرت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي دون تغيير.
وأظهرت البيانات عن أن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 12 منصة في الأسبوع الذي ينتهي اليوم ليهبط العدد الإجمالي إلى 742 منصة.
فيما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 162 منصة.
وبحلول الساعة 4:53 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 60.41 دولار للبرميل.
كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنحو 2.7 بالمائة ليهبط إلى مستوى 55.19 دولار للبرميل.
وخلال نفس الفترة، شهد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر تراجعاً هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة ليسجل 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تراجعت أسعار النفط بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الجمعة لتخسر نحو 3 %، بعد أن بدأت التعافي خلال تعاملات الأمس.
وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق النفط.
وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.
وصرح المتحدث باسم التجارة الصينية أمس بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر.
وتضغط التوترات التجارية على أسعار الخام، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.
كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري هبوط حاد في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس الجاري، وذلك بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.
ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.
وبحلول الساعة 3:02 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بأكثر من 1.2 بالمائة إلى 60.33 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.
كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة تزيد عن 3.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 54.82 دولار للبرميل بعد أن كان 56.72 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات .
واصلت أسعار النفط الارتفع عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل حول انتهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وبعد إعلان تراجع المخزون الأمريكي .
وصعدت أسعار النفط بنحو 1.7 % مع تقلص مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي على خلفية عودة التفاؤل التجاري وبالتزامن مع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لمستوى تاريخي وتراجع حاد بالمخزونات الأمريكية .
واستفادت أسواق الذهب الأسود من عودة التفاؤل التجاري مجدداً وسط محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين تلوح في الأفق، وهو ما يعني تقلص المخاوف حيال الاقتصاد وبالتبعية الأثر المحتمل على الطلب على الخام .
ومن جهة أخرى، كان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس ارتفاع الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس عند مستوى 12.500 مليون برميل يومياً .
وفي الوقت نفسه، انخفضت المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع الماضي بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل، وهو أقل قليلاً من التقديرات الأولية والتي كانت تتجاوز 11 مليون برميل في الاتجاه الهابط.
Advertisements
المزيد عن: منصات النفط الامريكية منصات النفط توقعات اسعار النفط النفط الامريكي التفاؤل التجاري اسعار النفط
- الشركات الأمريكية تضيف منصات جديدة للتنقيب عن النفط
- أسعار النفط تتراجع مسجلة مكاسب أسبوعية
- تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع مخاوف زيادة المعروض
- ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة
- تراجع منصات النفط الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي
- لأول مرة من 7 أسابيع.. ارتفاع منصات التنقيب الأمريكية عن النفط
- النفط يحافظ على المكاسب الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة
- 2 % تراجع في أسعار النفط مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
- 3 % تراجع في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 30/8/2019