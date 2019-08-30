للأسبوع الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تغلق 12 منصة تنقيب عن النفط

كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، في حين استقرت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي دون تغيير.





وأظهرت البيانات عن أن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 12 منصة في الأسبوع الذي ينتهي اليوم ليهبط العدد الإجمالي إلى 742 منصة.





فيما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 162 منصة.





وبحلول الساعة 4:53 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 60.41 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنحو 2.7 بالمائة ليهبط إلى مستوى 55.19 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، شهد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر تراجعاً هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة ليسجل 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



