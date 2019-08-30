الحاصلة على فضية الكاراتية بـ الألعاب الإفريقية: "البطولة صعبة واستفدنا منها كثيرا"

قالت أسماء مجدي، الحاصلة على فضية الكاراتية في بطولة الألعاب الأفريقية بالمغرب، إن بطولة الألعاب الأفريقية من أفضل البطولات التي يمكن أن يشارك فيها الرياضي، والمنافسة بها قوية.



وأشارت "مجدي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن المتسابقين في البطولة يتنافسوا لحصد مراكز متقدمة لبلدهم، وليس لأنفسهم فقط، مضيفة: "البطولة كانت حلوة، والمنافسة فيها كانت صعبة، واستفدنا كتير"، مضيفة أن البطولة كانت مشرفة.



هذا وقد كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الـ12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لعدد 229 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة.



حققت بعثة مصر حتى الآن عدد 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية و87 فضية و59 برونزية.



كان الرقم السابق باسم مصر تحقق في الكونغو 2015 بواقع 217 ميدالية ما بين 85 ذهب و63 فضة و69 برونزية.



تمتلك بعثة مصر فرصة غدا في آخر أيام المنافسات من أجل زيادة عدد الميداليات وتحقيق رقم قياسي في ختام المنافسات يسجل باسم مصر.



حافظت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بمدنية الرباط بالمغرب على صدارة البطولة برصيد 85 ميدالية، بينها 27 ذهبية و37 فضية و22 برونزية.



جاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 51 ميدالية، بينها 23 ذهبية و15 فضيات و13 برونزيات، وقفزت المغرب للمركز الثالث برصيد 41 ميدالية بواقع 13 ذهبية و11 فضية و17 برونزية، والجزائر للمركز الرابع برصيد 46 ميدالية بينهم 12 ذهبيه و14 فضيه و20 برونزية.



حقق ميداليات الذهبية لمصر كل من: رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي "الترايثلون"، الشطرنج مختلط.



بينما أحرز الميداليات الفضية كل من: جنتان العسكري في البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتين وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات، وفضية 200 متر حرة سيدات، 100 متر حرة تتابع مختلط، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو، وفضية الفرق للفروسية، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن، وهبة أحمد فضيتين في رفع الأثقاق، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3.



وأحرز الميداليات البرونزية كل من: محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو، ومنة الله عبدالله في التايكوندو، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي مختلط ريم خالد ومحمد البيلي وفريق المختلط الترايثلون.

