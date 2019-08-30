علاء أبوالقاسم.. المبارز الأوليمبي وصاحب أول ميدالية مصرية





حفر علاء أبوالقاسم لاعب المنتخب الوطني، في لعبة سلاح الشيش"المبارزة"، كأول مصري يتوج بميدالية أوليمبية باللعبة عبر تاريخها منذ نشأتها.





ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 في مدينة سطيف في الجزائر لأب مصري وأم جزائرية ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية بسن الرابعة حيث تربى هناك.





ونجح أبوالقاسم، في حصد ميداليات مصرية بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا بالعاصمة المغربية الدار البيضاء بالفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم ماقدمه أبوالقاسم في اللعبة والإنجازات التي حققها لمصر بالتقرير الآتي:-





حاز أبوالقاسم، على الميدالية الفضية في منافسات فردى سلاح الشيش بالألعاب الأولمبية الصيفية 2012 والتي أقيمت بلندن.





وجاءت نتائج أبوالقاسم في البطولة، بالفوز على الأمريكي واستون بنتيجة 15-10 بالدور 32، ثم الفوز على الألماني جوبيش بنفس النتيجة بدور الستة عشر، قبل أن يطيح بالإيطالي كاسارا بنتيجة 15-10 أيضا بدور الثمانية.





وواصل نتائجه المميزة بالفوز على الصيني شوي بنتيجة 15-12 بدور النصف النهائي، قبل أن يتلقى الهزيمة بالمباراة النهائية أمام الصيني شينج بنتيجة 15-13 ليحقق الميدالية الفضية، والتي أهداها بعد ذلك لروح والده والذي توفى قبل الأوليمبياد بخمسة أشهر.





أصبح أبوالقاسم، أول مصري وعربي وإفريقي يحقق ميدالية أوليمبية في لعبة المبارزة.





كما حقق الميدالية الذهبية في كلا المنافسة الفردية والفرق للشيش في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة 2011.





ونجح أبو القاسم في تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات السلاح بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.





وفاز علاء أبو القاسم في المباراة النهائية على بطل تونس بنتيجة 15/5، فيما حقق مواطنه محمد عاشور المركز الثالث والميدالية البرونزية.





كما ساهم في تتويج المنتخب الوطني الأول لسلاح الشيش بالميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.





وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على منتخب تونس بنتيجة 45 - 27.





يضم المنتخب اللاعبين علاء أبو القاسم ومحمد عاشور ومحمد دسوقي ويوسف موسى.





كان منتخب سلاح المبارزة قد حقق ذهبية الرجال بالفوز على المغرب.