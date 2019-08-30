فرانس فوتبول تُفجر مفاجأة كبري عن صفقة نيمار





فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن انتقال نيمار إلى الفريق الكتالوني بات أمر مستبعد خلال الوقت الحالي، موضحة أن البرازيلي سيبقي مع باريس سان جيرمان لعام آخر.





وكان برشلونة قد رفض طلبات باريس سان جيرمان مقابل الحصول على نيمار، حيث طلب الفريق الباريسي الثنائي راكيتيش وعثمان ديمبيلي بالإضافة إلى 130 مليون يورو.









حالة وحيدة تمنح برشلونة صفقة نيمار قبل إغلاق الميركاتو



