"هانيا مورو" الغواصة البشرية المصرية التي توجت بـ4 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب (241) ميدالية متنوعة حتي الآن في مختلف الألعاب الرياضية ، حيث حققت 85 ميدالية ذهب (45 رجال - 35 سيدات - 5 مختلط)، بينما حققت 89 ميدالية فضية (44 رجال - 40 سيدات - 5 مختلط)، وحصدت 67 ميدالية برونزية (33 رجال - 29 سيدات - 5 مختلط).









السباحة:

بينما حققت السباحة 14 ميدالية ذهب، و17 ميدالية فضية، و10 ميداليات برونزية





رفع الاثقال:

بينما حقق أبطال رفع الاثقال 21 ميدالية ذهبية، و 15 ميدالية فضية، و4 ميدالية برونزية





المصارعة

وحققت المصارعة 3 ميداليات ذهب، و3 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.





القوس والسهم

حققت مصر 6 ميداليات في منافسات رياضة (القوس والسهم) بواقع 4 ميداليات ذهب – ميداليتين برونزيتين





ألعاب القوي:

حصدت مصر 10 ميداليات في ألعاب القوي، 2 ذهب – 4 فضة – 4 برونزية





الريشة

أما في لعبة الريشة استطاع مصر أن تحصد ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، و4 ميداليات برونزية.





كرة السلة رجال

وحقق منتخب كرة السلة "رجال" الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية.





الملاكمة

بينما فاز أبطال الملاكمة بميداليتين ذهبيتين، وميداليتين برونزيتين.





التجديف

وحققت مصر 4 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية في رياضة التجديف.





الشطرنج

أما في الشطرنج نجح أبطال مصر في حصد 5 ميداليات ذهب، و3 ميداليات فضية.





الفروسية

وفاز أبطال الفروسية بميدالية فضية وحيدة بالدورة.





السلاح (سيف المبارزة)

أما في السلاح حقق المصريين 6 ميداليات ذهب، و 5 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية





الجمباز

وفي رياضة الجمباز فازت مصر بـ 8 ميداليات ذهب، و7 ميداليات فضية، و 3 ميداليات برونزية





كرة اليد

وحقق منتخب كرة اليد الميدالية الفضية في منافسات البطولة





الجودو

وحقق الجودو 8 ميداليات ( 4 ذهب – 4 فضية)





الكاراتية

أما أبطال الكاراتية حصدوا 4 ميداليات ذهب، و8 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية





التجديف

ونجح أبطال التجديف في تحقيق ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية





الرماية:

وفازت مصر بـ3 ميداليات ذهب – 1 ميدالية برونزية في الرماية.





البلياردو

وحقق منتخب البلياردو 2 ميدالية فضية، و1 ميدالية برونزية





تنس طاولة

وفي تنس الطاولة حققت مصر 4 ميداليات ذهب، و2 ميدالية فضية، و4 ميداليات برونزية





التايكوندو:

وحقق التايكاندو 2 ميدالية ذهب، و8 ميدالية فضية، و1 ميدالية برونزية.





التنس:

فاز التنس بـ 3 ميداليات ذهب، و2 ميدالية فضية، و4 ميداليات برونزية





التريثلون

حقق التريثلون 1 ميدالية ذهب، و1 ميدالية برونزية