"الإفتاء" توضح حكم التهنئة برأس السنة الهجرية

وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربي والإسلامي؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.





ودعا فضيلة الإمام الأكبر - بهذه المناسبة الطيبة - المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة.





وأعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.









كما بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1441 هـ.وجاء في البرقية:السيد الرئيس عبدالفتاح السيسيرئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحةيسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى في ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو غدً مشرق آمن مستقر بمشيئة الله.إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصونًا لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنًا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحةوكل عام وسيادتكم بخير.كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.وبعث الفريق أول محمد زكي، ببرقيات تهنئة لكل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.كما بعث الفريق محمد فريد برقيات تهنئة للإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.